La ficha 'Los Machado. Retrato de familia'. Comisario de la exposición: Alfonso Guerra. Real Fábrica de Artillería. Hasta el 22 dic.

Tanto Manuel como Antonio Machado cultivaron la poesía que glosa el cante jondo y también la poesía flamenca.

Antonio Machado escribió versos de coplas flamencas, que se cantaron pasado el tiempo. También escribió el poema Cante hondo y el poema La saeta en donde atrapa el espíritu del flamenco en versos de acento propio.

Manuel Machado dedicó todo un poemario al género de la copla flamenca, caso único en un poeta culto como él, Cante hondo (1912). Sus versos fueron enseguida cantados por los flamencos, que los creían populares. Juntos compusieron una obra dramática de temática jonda La Lola se va a los Puertos (1929), que crea el prototipo literario de la cantaora flamenca.

La imagen que ilustra esta información forma parte de la exposición. Fue tomada la noche del 27 de noviembre de 1929 en el Teatro Fontalba de Madrid, y en ella aparecen, además de Antonio y Manuel Machado, la actriz Lola Membrimes, que incorpora al personaje principal de la obra, y el actor Ricardo Puga, junto con otros intérpretes de la obra.

Los versos de Antonio Machado (1875-1939) los han cantado Enrique Morente, Camarón, Vicente Soto, Miguel López, La Barbería del Sur y Calixto Sánchez, que le dedicó todo un disco en 2001 (Antonio Machado, retrato flamenco).

Morente cantó su Recuerdo infantil del libro Soledades (1907) por bulerías en el disco Despegando y algunos de sus Apuntes, que no grabó, en recitales. Camarón y El Pele cantaron La saeta, del libro Campos de Castilla (1912) en la versión de Serrat. Camarón no la grabó en disco, pero sí hay filmaciones.

El Pele la grabó en un disco colectivo de homenaje a Serrat, en los años noventa. Alfredo Arrebola cantó un fragmento del poema XI de Soledades con música del polo, además de tonás y cantes mineros con letras machadianas.

Finalmente, hay coplas suyas que se cantan en el mundo del flamenco creyendo que son anónimas como aquella que dice: Despacito y buena letra/ el hacer las cosas bien/ importa más que el hacerlas (Proverbios y cantares).

Además de su libro monográfico (Cante hondo 1912), Manuel Machado (1874-1947) dedicó otros muchos poemas al flamenco, e incluso el poemario Sevilla (1920) es en gran medida de tema flamenco.

Otros poemas de temática jonda son Carmencita, Cantares, La saeta, Tango de querer, Seguidillas, Coplas, Malagueñas, Loa al fandanguillo, etc. El libro Cante hondo se compone de seguidillas y seguiriyas, soleares, alegrías, tonás, livianas, serranas, polos, cañas, malagueñas ... Es decir, Manuel Machado asume con toda naturalidad la métrica flamenca.

Este poeta ha sido cantado por múltiples intérpretes, muchos de ellos sin saber que el poema que estaban cantando era de Manuel Machado, desde Juanito Varea a Calixto Sánchez o Camarón, pasando por Paco de Lucía y Morente. Alfredo Arrebola ha cantado fandangos, cartageneras y soleares con letras del libro Cante hondo.

Enrique Morente ha musicado muchos de los versos de Manuel Machado, incluso alguno de sus poemas no flamencos como Yo, poeta decadente, incluido en la obra Allego-Soleá y fantasía del cante jondo. Los poemas que ha musicado Morente de Cante hondo son La ausencia ( interpretado en directo y en el disco Niño Josele), La pena (en el disco Sacromonte por tangos, el tema lo trata también su hermano), Malagueña (con el título Yo pensaba haber cogío en Sacromonte por rumbas y en Esencias flamencas por soleá), Soleariya (Ay, perdonadme por Dios, de un recital en Córdoba 1987, no grabada en disco oficial).

Camarón usó una de las coplas de las Tonás y livianas del libro Cante hondo en la introducción de la bulería Na es eterno, sin acreditar. Así se cumple el pronóstico que cierra la obra: Copla de mis amores,/ (...) lejos volarás/ y en labios de cualquiera/ de mí te olvidarás.

Casi todas las letras del disco Cositas buenas de Paco de Lucía, que por otro lado es una obra fundamentalmente instrumental, son coplas de Manuel Machado, aunque sin acreditar: Cositas buenas por tangos (está en el capítulo Malagueñas de Cante hondo), No te pongas a pensar (Malagueñas recogidas en las obras completas en De Ars Moriendi, 1921, a Phoenix, 1936) y No hay penas ni alegrías (en Polos y cañas de Cante hondo) por bulería por soleá; Una fiesta se hace con tres personas (en la bulería Patio Custodio originalmente en Sevillanas, serranas, etc. de Cante hondo); Los gitanos hoy se compran, en la bulería Volar, copla incluida en el apartado Soleares de Cante hondo.