Destilación de la esencia de la vida

La ficha **** 'Father mother sister brother'. Comedia dramática, EEUU-Francia, 2025, 115 min. Dirección, guion y música: Jim Jarmusch. Fotografía: Yorick Le Saux, Frederick Elmes. Intérpretes: Adam Driver, Mayim Bialik, Tom Waits, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Indya Moore, Luka Sabbat, Françoise Lebrun.

No sé si algún colega habrá hablado ya de Ozu como referente de este nuevo filme de Jim Jarmusch. A mí se me impone sigilosamente, y no sólo en la destilación y depuración de un estilo sin estilo, minimalista y pausado, contemplativo y cíclico, a lo largo de las tres historias de hondo calado humano que componen esta Father mother sister brother pero que en realidad son una misma desde distintas perspectivas y en pequeños desplazamientos de foco.

También, por supuesto, en esa visita a los afectos y vínculos primarios y a las relaciones (complejas, misteriosas, contradictorias) entre padres e hijos en presencia y ausencia, en la cercanía y la distancia, materializadas en ese momento breve y esencial del reencuentro y la toma de conciencia del legado en el que Jarmusch condensa y concentra toda una vida por detrás, pero también la vida por delante.

Si Jarmusch se ha acercado siempre a sus mitos y géneros cinéfilos sin disimulo y con una personal reescritura de su universo, en este nuevo filme premiado en Venecia lo hace tal vez con más discreción y sutileza que nunca, de manera apenas perceptible, fruto tal vez de un dominio pleno de la narración y la mirada que remiten ya más a sí mismo en plena madurez que a los maestros que siempre han nutrido su relación con las imágenes y los sonidos.

La sabiduría crepuscular de Jarmusch lo acerca a esos mismos clásicos a los que siempre ha citado u homenajeado. El neoyorquino parece ya uno de ellos en su juego de repeticiones y variaciones sobre un mismo tema, en la alternancia de tonos que se filtra entre las conversaciones, pausas y silencios entre padres e hijos que mantienen las apariencias y bajo cuyos gestos y expresiones se filtran los retazos de un pasado que, a la postre, regresa evocado por la palabra precisa, los objetos cuidadosamente emplazados, los espacios y el paisaje.

Father mother sister brother apela a los afectos contenidos y a la memoria emocional como mecanismos para la reconstrucción del vínculo primordial, deja sus pequeñas pistas y señales (un reloj, unos skaters, un brindis, un coche en movimiento…) para el reconocimiento de su mecanismo y se instala en una hermosa y acogedora calidez invernal (¡y navideña!) para recordarnos que nunca conocemos realmente del todo a nuestros padres y a nuestros hijos. Pero también que nunca es demasiado tarde para hacerlo como forma de conocernos a nosotros mismos.