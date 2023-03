La Fundación Cajasol dedica un ‘Homenaje a Miguel Hernández’

Miguel Hernández (Orihuela, 1910-Alicante, 1942) no se agota. El autor de El rayo que no cesa o Cancionero y romancero de ausencias, que mantiene la devoción de los lectores, sigue despertando también el interés de los estudiosos. Los hallazgos en torno a su vida y a su obra, la revisión de una figura casi inabarcable, un poeta inmenso y en constante evolución, a la que el imaginario colectivo redujo sin embargo a ciertos estereotipos que no hacen justicia a su grandeza, han propiciado que Hernández conserve su vigencia más de ocho décadas después de su muerte y siga siendo objeto de un debate apasionado.

El creador de Viento del pueblo protagoniza ahora unas jornadas de homenaje en la Fundación Cajasol –organizadas junto a la Real Academia Sevillana de Buenas Letras–, una oportunidad para reencontrarse con un hombre que más allá del compromiso por el que pasó a la posteridad amó y vivió intensamente, con la misma fiebre con la que escribió. Será José Luis Ferris, profesor de Literatura Española de la Universidad Miguel Hernández y biógrafo del poeta, el que abra este encuentro este miércoles a las 19:00 en la sala Antonio Machado de la calle Chicarreros. Ferris ha ido actualizando a lo largo de los años una excepcional biografía del alicantino, en la que entre otras cuestiones el investigador desbarata esa visión del autor ignorante tocado misteriosamente por el genio, ese retrato inexacto del poeta cabrero que no pudo formarse. Su relación con Maruja Mallo, que inspiraría El rayo que no cesa, y el desigual trato que le prodigaron los integrantes de la Generación del 27 –un grupo en el que Aleixandre fue su mayor aliado; a Lorca parecía incomodarle su compañía, y Alberti abandonó a su compañero a su suerte en la Guerra Civil– son otros flancos que Ferris ha atendido en su trabajo y que abordará en su ponencia Mito y realidad de un poeta.

Le seguirá, el miércoles a las 20:00, la intervención del catedrático emérito de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante José Carlos Rovira, un especialista que a lo largo de su fecunda trayectoria ha editado a Hernández y a otros poetas como Rubén Darío, Neruda y Gil-Albert. Ha participado en la publicación de la Obra Completa del creador de Orihuela y le ha dedicado trabajos, rigurosos y emocionados, como El taller literario de Miguel Hernández (entre los clásicos y la vanguardia). Rovira trae a Sevilla una disertación con el sugerente título de Otra vez sobre Miguel Hernández y los clásicos, con alguna novedad.

La también catedrática de la Universidad de Alicante Carmen Alemany, responsable de un importante hallazgo de 170 apuntes y esbozos de Miguel Hernández, textos valiosísimos para acceder a las claves de su escritura, tratará sobre este descubrimiento en su charla De cómo Miguel Hernández creaba sus poemas y algunas reflexiones sobre sus textos inéditos. La presencia de Alemany está programada este jueves a las 19:00.

Una hora más tarde será el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, amante de la poesía, quien cerrará las jornadas con su conferencia Miguel Hernández. La inocencia y el compromiso. En otras ocasiones, como en una mesa redonda en la Feria del Libro de 2010, Guerra ha expresado su asombro por la evolución poética “vertiginosa” que tuvo el autor. “Ocurre en diez años, pero lo más sorprendente es que, en esos diez años, Miguel Hernández se pasó tres años en la guerra, como soldado, y tres en la cárcel”. Un tiempo en el que cantó al amor y a la mujer, a la descendencia, antes de entender su deber moral de llevar su voz hasta el compromiso político.