Howard Shore en el olimpo alemán

Como John Williams o el japonés Joe Hisaishi, el compositor canadiense Howard Shore (Toronto, 1946), ganador de tres Oscar, tres Globos de Oro y otros tantos Grammy, entra ya por la puerta grande del prestigio clásico que supone formar parte del catálogo del veterano sello alemán Deutsche Grammophon fundado en 1898. Lo hace a los 78 años, justo cuando recibe estos días un nuevo reconocimiento en el London Soundtrack Festival, cuando su gira mundial acompañando en vivo las proyecciones de la saga de El señor de los anillos anuncia nuevas fechas con las entradas vendidas o cuando se cumplen dos años de los tres conciertos parisinos en la Maîtrise de Radio France, de los que ya dimos cuenta aquí a propósito de su emisión en Canal Arte, con los que se rendía homenaje a su carrera en el cine y se presentaban en público algunas de sus obras sinfónicas y concertísticas autónomas.

Es precisamente una nutrida selección de aquellos tres conciertos la que conforma este lanzamiento doble (triple en vinilo) Howard Shore: Anthology - The Paris Concerts que servirá tal vez para que el melómano no necesariamente iniciado en la música de cine aprecie la versatilidad y el carácter experimental de algunas de sus bandas sonoras, pero también para que el aficionado a estas últimas descubra sus piezas para concierto o, incluso, su mejor o menos conocido repertorio para el cine, especialmente construido junto a David Cronenberg, con quien lleva colaborando ininterrumpidamente desde 1979, con The Brood, a The Shrouds, aún pendiente de estreno tras su paso por Cannes 2024.

Howard Shore: Anthology - The Paris Concerts

La propia estructura de la edición no deja lugar a dudas: si el primer disco está dedicado casi en su totalidad a la exitosa primera entrega de El señor de los anillos y El Hobbit, donde brillan en todo su esplendor sinfónico-coral las prestaciones de la Orquesta y Coros de Radio France con Ludwig Wicki al frente y con una generosa propina que incluye la pieza pianística Catania, a cargo de Jean-Paul Gasparian, y una suite arreglada ex-profeso a partir de la banda sonora de Esther Kahn, del cineasta francés Arnaud Desplechin, el segundo se abre ya a la colaboración con Cronenberg en un recorrido por las músicas para Promesas del Este, transcrita como un concierto rapsódico para violín y orquesta con Raphaëlle Moreau como solista; La Mosca, donde se despliega la vertiente más operística y pucciniana de la escritura de Shore en una larga suite orquestal; El almuerzo desnudo, donde Stéphane Guillaume se infiltra con su saxo en clave de free jazz entre los pliegues de una exigentes escritura orquestal emulando con buen resultado el trabajo de Ornette Coleman en la grabación original; y Crash, sin duda nuestra partitura favorita de toda la colaboración y una de las más innovadoras y originales bandas sonoras del cine contemporáneo, en la que seis guitarras eléctricas, tres arpas y una pequeña sección de viento y percusión tejen un tapiz sonoro minimalista, hipnótico y abstracto en clave post-rock que acompaña no sólo la trama sobre la entreverada fascinación por el sexo, los coches y la muerte, sino las propias tonalidades visuales y texturas metálicas del filme.

Entre estas cuatro piezas cronenberguianas se cuela inesperadamente otra de las bandas sonoras más populares de Shore, Ed Wood, su única colaboración con Tim Burton, que recuperaba gozosamente el espíritu de la serie B de los años 50 y 60 y sus músicas venidas del espacio exterior. La suite en tres partes aquí presentada se conforma como un Concierto para Theremin y orquesta y en ella brilla el inigualable talento de la mejor intérprete del singular instrumento electrónico, la rusa Lydia Kavina.

No está de más recordar que buena parte de este repertorio se presentó por primera vez en España en 1996 dentro de los Encuentros Internacionales de Música de Cine en el Teatro Maestranza de Sevilla y con el propio Shore al frente de la ROSS.

Herrmann remasterizado y expandido: regreso a ‘Cape Fear’

Es más que probable que en el interés de Scorsese por hacer un remake de El cabo del miedo (1962) pesara mucho el hecho de volver a usar y grabar la extraordinaria banda sonora original de Bernard Herrmann para el oscuro thriller de resonancias bíblicas de la Universal dirigido por J. Lee Thompson. De hecho, Scorsese había sido, junto a De Palma (Obsesión), el último cineasta para el que el maestro neoyorquino compuso una banda sonora, Taxi Driver, estrenada en 1976 apenas unos meses después de su fallecimiento al día siguiente de terminarla.

Portada de edición expandida de la BSO de 'Cape Fear' en Quartet Records.

Fue Elmer Bernstein (Matar a un ruiseñor, Los siete magníficos) quien arregló y dirigió la música de Herrmann para la versión de 1991 protagonizada por Robert de Niro, Nick Nolte, Juliette Lewis y los propios Robert Mitchum y Gregory Peck que ya aparecían en el filme original, una música editada por el sello MCA y que incluía también algunos pasajes compuestos por él mismo en clave herrmanniana y recuperaba otros procedentes de la banda sonora de Cortina rasgada (1966) rechazada por Hitchcock y que marcó el final de su histórica y fructífera relación.

El sello español Quartet Records y los productores Mike Matessino y Mike S. Bulk han recuperado aquellas grabaciones para una edición doble remasterizada que incluye el material íntegro de de 1991, casi 44 minutos de música, y la presentación del score en su secuencia narrativa tal y como aparece en el filme, junto a cinco piezas inéditas que fueron finalmente descartadas del montaje final. En total 62 minutos de alta tensión y advenimiento del Apocalipsis con algunos de los vientos-metales más abrasivos que se recuerdan.

Cine y música en Assejazz

A través de Javier Gutiérrez, uno de los grandes impulsores del jazz en Sevilla, nos llega la información sobre el ciclo de cine que se celebrará en Assejazz (C/ Escarpia, 2) en los próximos dos meses: el trío de Navarro, Tornero y Bernal pondrá música en vivo a The playhouse y Sherlock Jr., de Buster Keaton, el 8 de abril. Ya el 22, se proyecta el clásico de los Hermanos Marx Una noche en la Ópera; y para mayo, Ascensor para el cadalso de Louis Malle (13) y Bésame, tonto de Billy Wilder (27). Entradas a 2 euros.