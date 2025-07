Icónica Sevilla Fest recibe esta noche a Jean-Michel Jarre en su único concierto en España

Sevilla/Jean-Michel Jarre actuará este martes, 8 de julio, en Icónica Sevilla Fest, ofreciendo su único concierto en España dentro de su gira actual. El artista, considerado uno de los pioneros más influyentes de la música electrónica a nivel mundial, vuelve a encontrarse con el público sevillano 32 años después de su memorable actuación en el Lago de la Cartuja, que formó parte de su gira 'Europe in concert' en 1993.

La trascendencia internacional del evento queda patente con la presencia de Canal ARTE, que realizará una grabación íntegra del concierto para su emisión en septiembre de 2025. El especial, titulado 'Jean-Michel Jarre, Live in Seville', será dirigido por David Montagne y producido por Catherine Alvaresse y Patrice Gellé. Los 90 minutos de espectáculo estarán posteriormente disponibles en Arte.tv y en el canal de YouTube Arte Concert, según ha confirmado la organización en una nota de prensa.

Esta colaboración audiovisual se llevará a cabo a través de una coproducción entre Arte France, KM/Banijay Studios France y EDDA, contando además con la participación de TV5 Monde y el apoyo del CNC. La distribución mundial correrá a cargo de Arte Distribution, lo que permitirá que millones de espectadores en toda Europa disfruten del espectáculo celebrado en la emblemática Plaza de España de Sevilla.

Una trayectoria marcada por la innovación musical

Jean-Michel Jarre, compositor, intérprete, productor y embajador cultural, ha desarrollado durante décadas una carrera caracterizada por la constante búsqueda de nuevos horizontes creativos. Pionero indiscutible en el campo de la música electrónica, su trayectoria ha evolucionado desde la producción multicanal de audio hasta sus recientes incursiones en la realidad virtual y el metaverso, siempre a la vanguardia del panorama musical internacional.

El legado artístico de Jarre incluye 22 álbumes de estudio que han vendido más de 85 millones de copias en todo el mundo. Su contribución a la cultura le ha valido numerosos reconocimientos, entre los que destacan su nombramiento como Comandante de la Legión de Honor y Embajador de la UNESCO para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Además, su compromiso con las causas medioambientales le ha llevado a recibir la prestigiosa Medalla Stephen Hawking.

Espectáculos en lugares icónicos

Una de las señas de identidad que ha consolidado la figura de Jean-Michel Jarre a nivel mundial son sus espectaculares actuaciones en escenarios emblemáticos. A lo largo de su carrera, ha utilizado monumentos y enclaves declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO como lienzo para transmitir sus mensajes creativos, culturales y ambientales.

El artista francés fue el primer músico occidental invitado a actuar en China, pero su lista de sitios característicos no termina ahí. Las Grandes Pirámides de Egipto, el desierto del Sahara, la Ciudad Prohibida y la Plaza de Tiananmen en China, la Torre Eiffel en París, el Mar Muerto o las recientes actuaciones en Al-Ula (Arabia Saudí) conforman su recorrido geográfico.

No obstante, su afán pionero ha hecho que combine las nuevas tecnologías con su música, sin dejar de lado los lugares increíbles en los que actua. En 2021, presentó 'Welcome To The Other Side', una transmisión en directo desde una recreación virtual de Notre-Dame de París que consiguió atraer a más de 75 millones de espectadores de todo el planeta.

De la misma forma, su concierto 'Versailles 400' en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, o el espectáculo en vivo 'Bridge From The Future', ofrecido durante la inauguración del Festival Starmus en 2024 en Bratislava ante más de 120.000 asistentes, hacen talante de su profesionalidad y creatividad.

Jean-Michel Jarre en su espectáculo "Versailles 400" en la Galería de los Espejos del Palacio de Versailles / M.G.

Entre sus apariciones más recientes antes de llegar a Sevilla, destaca su participación en la 40ª edición de las Francofolies en La Rochelle y, especialmente, su destacado papel en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde actuó en el Stade de France ante más de 80.000 personas.