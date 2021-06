Amazon celebra este martes en Sevilla Prime Day LIVE, una cita que presentarán la streamer de Twitch Cristinini y la actriz y modelo andaluza Laura Sánchez, que contará con las actuaciones de India Martínez y DVICIO, y que se emitirá a las 19:30 en abierto a través de los canales de Amazon España. Una oportunidad para hablar con la cordobesa India Martínez, que prosigue con su Palmeras Tour y prepara un nuevo material que, asegura, estará "lleno de emoción".

–Durante el confinamiento y los meses más duros de la pandemia estuvo muy activa en Instagram y animó a sus admiradores con varios directos. Ahora parece que encadena varios conciertos… ¿Cómo ve el panorama?

–La verdad es que me gustan mucho las redes sociales, porque son una herramienta que me permite expresarme, y a su vez me mantiene conectada con mis seguidores y me permite interactuar directamente con ellos. Por eso siempre trato de estar activa y publicar contenido. Actualmente hemos podido retomar la gira, que ha empezado en Barcelona, y no puedo estar más que agradecida. ¡La gente está respondiendo de manera increíble y eso, el contacto con el público, siempre es un regalo para nosotros! Además, me encuentro inmersa en continuar componiendo, y en otras sorpresas que llegarán muy pronto pero que aún no puedo desvelar.

"Mi disco 'Palmeras' era un homenaje a mi tierra, pero también a la niña que fui, risueña y llena de ilusiones"

–En la cita de Amazon actúa junto a DVICIO, con los que ha hecho No me basta el cariño, una canción sobre una relación que se agota. El videoclip lo ha rodado con Ismael Vázquez, su pareja.

–Estoy muy emocionada por compartir escenario con DVICIO en Prime Day LIVE. Para mí son unos grandes, siempre me han gustado mucho, pero desde que trabajamos juntos en ese tema los admiro más, tanto en lo profesional como en lo personal. Les tengo un cariño inmenso. La grabación del videoclip fue increíble, lo pasamos genial. Fue un trabajo totalmente diferente, repleto de acción y emoción. Cuando vi el resultado me gustó muchísimo.

–En 2019 editó Palmeras, un disco que homenajeaba al barrio de Córdoba en el que creció y donde investigaba en su ADN musical. ¿Hacia dónde irá el álbum que prepara?

–Mi trabajo Palmeras está dedicado a Córdoba, a mi barrio, y al mismo tiempo es un guiño a la niña que era de pequeña, siempre risueña, llena de ilusiones y con ganas de comerse el mundo. Por ello, estoy muy contenta de retomar el Palmeras Tour, que está siendo una de las cosas más bonitas que he hecho en mi vida. Lo que me inspira a seguir con mi próximo trabajo, que estará lleno de emoción.

–Hace ya cuatro años que recibió la Medalla de Andalucía. ¿Un reconocimiento así pesa?

–Hombre, para mí fue todo un orgullo. Recibir un reconocimiento es siempre una alegría, pero si es en tu tierra más. Recuerdo que cuando me lo contaron no me lo podía creer, y sinceramente estaba como una niña chica, pero todos los premios son bienvenidos. Lo que realmente me hace feliz es que mi carrera, mi legado, emocione y la gente lo disfrute de corazón.

"Hemos podido retomar la gira, y la gente responde de manera increíble. Eso siempre es un regalo"

–Este año publicó su libro Verdades a medias. Y, como en sus canciones, en esos textos e ilustraciones muestra mucho de sí misma. No es de las artistas que se ocultan.

–Me gusta hacer las cosas con el corazón. Mi libro es un trabajo en el que me expreso como yo soy, una forma diferente a como lo hago en mis canciones, pero siempre llena de verdad. Fue una experiencia genial.

–Su carrera está llena de momentos inesperados: ganó el Goya, homenajeó a Serrat en Las Vegas, grabó con Marc Anthony. ¿Cuál es el episodio que aún no se cree, cuando mira atrás?

–Todos los momentos han sido una sorpresa, una alegría y distintos, de los que he podido aprender y crecer como artista. Por ejemplo, poder trabajar con Marc Anthony fue mágico, conversar, cantar juntos y ver el resultado ha sido todo un sueño.