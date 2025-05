Un John Williams de antología

El productor Mike Matessino anunciaba la semana pasada la que sin duda será la gran noticia de 2025 para los aficionados a la música de cine: Sony Classical ultima el lanzamiento (18 de julio) de la primera de las tres cajas que, a lo largo de este año, irán apareciendo en el mercado para conformar la más ambiciosa antología (75 discos) jamás dedicada al maestro John Williams.

A este monumental acontecimiento se unen también las recientes ediciones doble (La-la Land) y triple (Intrada) de dos de las más destacadas bandas sonoras de Williams adscritas al género Americana, The reivers (1969, Mark Rydell), uno de sus grandes trabajos pre-Spielberg, y The Patriot (2000, Roland Emmerich), ambas remasterizadas, con presentación completa del score y repletas de materiales adicionales, recuperados e inéditos en las ediciones discográficas previas.

Portada de la nueva edición doble, remasterizada y expandida de la BSO de 'The Reivers' (1969).

Todo apunta así a que este 2025 será un gran año Williams en lo discográfico cuando la salud del maestro empieza a dar algunas señales de alarma tras la cancelación de varios conciertos europeos y tras el reconocimiento a una trayectoria ejemplar en un extraordinario documental (Music by John Williams) disponible en Disney+.

Las tres cajas de Sony aspiran además a recopilar bandas sonoras íntegras (también su música para concierto) en versiones remasterizadas y, en muchos casos, en las ediciones expandidas que han ido apareciendo en distintos sellos y que incluían material complementario.

Así, esta primera incluye en 22 CD 28 de sus bandas sonoras del periodo 1969-1990, entre ellas las tres primeras entregas de Star Wars e Indiana Jones, los dos Tiburón, E.T., Encuentros en la Tercera Fase, Superman, 1941, El imperio del sol, sus filmes de catástrofes El coloso en llamas y Terremoto, The Fury, Spacecamp, Drácula, Monsignor, Images, Nacido el 4 de julio, Las Brujas de Eastwick, El turista accidental, Always, Sólo en casa o las ya mencionadas The reivers y The cowboys. Preparen, eso sí, la cartera: cada caja sale a 350 euros aproximadamente.

Hans Zimmer antes de los blockbusters

En los últimos meses, los sellos especializados La-La Land e Intrada han re-editado tres de las bandas sonoras que pusieron al alemán Hans Zimmer en el epicentro de Hollywood y lanzaron su carrera, iniciada en el cine británico, hacia esa cumbre que hoy ocupa como artífice musical de blockbusters de autor y auténtica estrella rock capaz de llenar auditorios en sus giras.

El primero ha puesto en circulación los scores completos, remasterizados y ampliados (con suites de concierto) de Rain man (1988, Barry Levinson) y Thelma & Louise (1991, Ridley Scott), el primero con ese sonido sintético-pautado y esas progresiones armónicas tan características de sus primeros trabajos, el segundo empapado de sonoridades sureñas en clave rock, country y blues con protagonismo de la guitarra eléctrica (slide) y la armónica para acompañar a Sarandon y a Davis por las carreteras y cañones de Utah.

Hans Zimmer en una imagen de los años 90.

La música para A league of their own (1992, Penny Marshall), el filme sobre el béisbol femenino ambientado en los años 50 y protagonizado por Madonna y Tom Hanks, se mueve entre la nostalgia, la Americana, el jazz, el swing, las marchas deportivas y el inconfundible toque Zimmer, en este caso a través de la escritura y el sonido orquestal. La de Intrada es la primera edición completa del score e incluye, como las demás, unas enjundiosas notas.

Cronenberg y Shore: música de ultratumba

Al margen de su difusión en plataformas digitales, apenas 500 unidades en vinilo se van a comercializar (Mutant) de la banda sonora de The Shrouds, 17ª y tal vez la última colaboración entre David Cronenberg y el también canadiense Howard Shore, una de las más fértiles y fieles parejas creativas del cine contemporáneo.

Última en tanto que el cineasta ha anunciado su posible retirada y que la propia película apunta a una despedida y recapitulación de asuntos y atmósferas a partir del tema del duelo y en unas claves eminentemente autobiográficas. Shore regresa a los sintetizadores y a los ambientes electrónicos de sus inicios para acompañar este viaje más allá de la muerte unido a la tecnología y a una nueva carne ahora en fase de descomposición. Entre lo etéreo y lo terrible, entre lo sagrado y lo profano, este score nos lleva a los orígenes pero también hacia lo desconocido en sus sugerentes texturas sonoras.

Portada de la BSO de Howard Shore para 'The Shrouds', de David Cronenberg.

François de Roubaix: ‘La Scoumoune’

Dirigida por José Giovanni y estrenada aquí como El clan de los marselleses, La scoumoune (1972) cuenta con una memorable banda sonora del hombre-orquesta y pionero en la electrónica François de Roubaix, muerto a los 36 años en pleno esplendor de su talento al servicio del cine francés. El sello ‘Écoutez le cinéma’ la recupera ahora remasterizada con jugosos extras y nuevas versiones y remezclas de su pegadizo tema principal y sus chispeantes pasajes jazzísticos.