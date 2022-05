Sevilla celebra la relevancia humana y literaria de Saramago en su centenario

El profesor, escritor y cantaor Juan Pinilla sacará el mes próximo en la editorial Atrapasueños un libro sobre José Saramago que ha titulado El Nobel de lo imposible, porque considera que el autor de Ensayo sobre la ceguera o Todos los nombres "hizo posible lo imposible. Desde su propio ejemplo vital, porque fue un niño que nació en unas condiciones paupérrimas, en una familia ganadera, ágrafos todos, y que anduvo descalzo por las calles. Antes de pasar por la redacción de un periódico, donde se formó, conoció bien el mundo del trabajo como mecánico, y se acabó convirtiendo en Premio Nobel de Literatura", analiza el investigador, que anteriormente ha publicado libros como Las voces que no callaron. Flamenco y rebeldía. Más allá de su historia personal, de su obra literaria, a Pinilla le conmueve del escritor portugués el modo en que "abrazó toda la vida causas imposibles. Me interesa no sólo como autor, también como esa persona que ha desarrollado un vertido de ideas, filosóficas pero sobre todo éticas. Se debería estudiar su manera de ir por el mundo. Creo, y lo defiendo en el libro, que Saramago era ante todo una bellísima persona, honesta y coherente, austera, muy enamorado de la vida y de Pilar del Río".

Pinilla es uno de los especialistas que participa en Saramago. Las huellas de la literatura, unas jornadas organizadas por la Real Academia Sevillana de Buenas Letras y la Fundación Cajasol, que se celebran en la sede de la segunda institución en la Plaza de San Francisco, del martes al jueves –todos los días a partir de las 19:30–, y que vienen a sumarse a los actos del centenario del creador, nacido el 16 de noviembre de 1922 en Azinhaga. Tras una presentación del escritor y académico de Buenas Letras José Antonio Gómez Marín, Antonio Sáez, catedrático de la Universidad de Évora, vinculará al Nobel con el padre del Quijote en su disertación de hoy, De Cervantes a Saramago: la literatura como acto de fe.

El miércoles, las sesiones continúan con la intervención del catedrático de la Universidad de Coimbra, también comisario del centenario, Carlos Reis, que será presentado por la periodista cultural Charo Ramos y que explorará el viaje entre la realidad y el simbolismo en la obra del autor de La balsa de piedra y El evangelio según Jesucristo, en una charla titulada José Saramago: Historia, novela, alegoría.

El jueves, una mesa redonda reunirá tres libros que verán la luz este año y que giran alrededor de la figura de Saramago. El primero de ellos, La intuición de una isla. Los días de José Saramago en Lanzarote, publicado por Itineraria, propone un nuevo testimonio emocionado de la periodista y traductora Pilar del Río, viuda del autor y presidenta de la Fundación Saramago. Una mirada a cómo ese intelectual que defendía "un sentido general de dignidad y compasión, de respeto y solidaridad", como apunta Fernando Gómez Aguilera en el prólogo, encontró una casa, un refugio, desde los que ordenar su pensamiento y articular su discurso. "Lanzarote se convirtió en la realidad soberana que moldearía un estilo de vida y un recorrido literario", escribe Del Río en este volumen, en el que cuenta cómo el desencuentro con el Gobierno de Cavaco Silva, que dictó que El evangelio según Jesuscristo "ofendía a los portugueses", provocó el cambio de residencia a aquella casa a la que llevó "sus libros, el ordenador, algunas piezas de barro, dos relojes, varias pinturas de artistas portugueses, una colección de plumas estilográficas y unos caballos de madera regalados por quienes sabían que de niño había sufrido la pena de no poder montar el que su tío montaba, prohibido para él". Desde esa vivienda verá "el mismo cielo que veía en Lisboa, limpio, azul, dispuesto"; allí se rodeará de tres perros, Pepe, Greta y Camoens, y plantaría membrillos tras emocionarse con la película que hicieron Víctor Erice y Antonio López; recibiría también la visita de personalidades ilustres como Susan Sontag o Bernardo Bertolucci. Entre esas paredes sufrió para dar forma a Ensayo sobre la ceguera, cuya escritura resultó complicada hasta que le asaltó una revelación que cambió el rumbo de aquella fábula con la que Saramago quería decir a los lectores que "todavía nos falta mucho camino para llegar a ser auténticamente humanos y que no creo que sea buena la dirección que llevamos".

En la mesa redonda del jueves, moderada por la directora del CAL y elegida recientemente académica de Buenas Letras Eva Díaz Pérez, se hablará también del mencionado El Nobel de lo imposible, de Juan Pinilla, y de Saramago, la altura del hombre, un libro que firma la periodista y escritora Mercedes de Pablos, amiga del escritor portugués, y que publicará el Centro Andaluz de las Letras en otoño.