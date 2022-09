Europa sigue siendo diversa

"En un futuro Portugal donde se ha restaurado la monarquía, el rey rememora su pasado en lo que deviene una fantasía erótica explícita hecha película", anticipan las notas de Fogo-fátuo, la nueva obra del portugués João Pedro Rodrigues, uno de los títulos que competirá en el Festival de Sevilla. El director, un creador inclasificable capaz de revivir a San Antonio de Padua en un relato que nada tenía de hagiográfico (El ornitólogo, que le valió el Leopardo de Oro en Locarno), regresa ahora con un "vibrante musical ecoqueer y poscolonial en que el deseo derriba las barreras de clase y raza, los protagonistas recrean en carne viva la gestualidad desencadenada del arte de Caravaggio y de Francis Bacon, y la lucha contra el fuego propicia una reflexión medioambientalista con guiños a Greta Thunberg". Un añadido: Rodrigues elige como personajes, esta vez, a un grupo de bomberos.

Entre los autores que el festival, cuya próxima edición se celebra del 4 al 12 de noviembre, suma a la Sección Oficial, también está el filipino Lav Díaz, uno de los cineastas más interesantes de la actualidad y poseedor de un abultado palmarés que incluye el León de Oro, el Oso de Plata y el Leopardo de Oro en Locarno. En Sevilla presentará When the waves are gone, coproducción de Filipinas con Francia, Dinamarca y Portugal y un thriller psicológico "entre el Teniente corrupto de Ferrara y Dostoievski" que narra la historia de dos policías enfrentados que acaban erigiéndose en símbolos del declive moral de la Filipinas azotada por la violencia y la corrupción de la era del presidente Rodrigo Duterte.

Entre los nombres de la Sección Oficial que avanzó este viernes el Festival de Sevilla destaca también el de Paolo Taviani, "historia viva de la cinematografía europea y Giraldillo de Honor 2017 junto a su hermano Vittorio, fallecido en 2018", recuerdan desde el certamen, donde señalan que "ambos formaron una de las más singulares parejas creativas de la historia del cine, responsable de hitos como Padre padrone, Palma de Oro en Cannes, o César debe morir, Oso de Oro en Berlín. En Leonora addio, el nonagenario Paolo retrata el largo traslado de las cenizas de Luigi Pirandello desde Roma hasta encontrar sepultura en Porto Empedocle, su pueblo natal en Sicilia, una premisa con la que "recorre la convulsa historia de Italia en el siglo XX, realiza un canto de amor a la creación artística y rinde tributo a la gran tradición neorrealista de su país".

De Italia se verá también, dentro de la Sección Oficial, Vera, de Tizza Covi y Rainer Frimmer, galardonada en la sección Orizzonti de Venecia con los premios a la mejor dirección y a la mejor actriz. Los coautores de Mister Universo, cinta que ya pasó por Sevilla, regresan con la historia de Vera Gemma, "una celebridad de segunda en Italia por ser la hija de Giuliano Gemma, mítica estrella del spaghetti western", figura a través de la cual reflexionan "sobre el peso de la belleza, las aristas de la bondad y los patrones autodestructivos de las relaciones humanas".

Rodeo, de Lola Quivoron, es otra de las incorporaciones a la competición del festival. Ganadora en Cannes del Premio Coup de Coeur de la sección Un Certain Regard y descrita por los críticos de IndieWire como “una mezcla de Titane, Fast & Furious y Girlhood”, la película está protagonizada por una joven marginal que se abre hueco entre un grupo de moteros.

Estos cinco títulos se añaden a los cuatro anunciados con anterioridad de la Sección Oficial: Sonne (Kurdwin Ayub), Scarlet (Pietro Marcello), Close (Lukas Dhont), filme seleccionado para representar a Bélgica en la próxima edición de los Oscar, y Saint Omer (Alice Diop), también elegida para representar a Francia en los Oscar y ganadora en el Festival de Venecia del Gran Premio del Jurado.

Nuevas Olas

El festival también desveló parte de la programación de Nuevas olas, por donde pasarán la coproducción francotunecina Ashkal, dirigida por Youssef Chebbi, un denso y oscuro thriller con fugas hacia el fantástico y el misterio y con ecos de la Revolución del Jazmín, que en 2011 prendió la mecha de las demás Primaveras Árabes; Gigi la legge, del italiano Alessandro Comodin, ganadora en Locarno del Premio Especial del Jurado y "muestra de ese cine contemporáneo pensado y filmado desde la difusa frontera que separa el registro documental de la ficción"; Skin Deep, debut en el largometraje del alemán Alex Schaad, una historia "filosófica y juguetona sobre la complejidad de las relaciones a través de la aventura de una pareja que viaja a una isla donde una misteriosa institución ofrece la posibilidad de transmutar las almas de los visitantes a otros cuerpos"; y Return to Seoul, del realizador francés de origen camboyano Davy Chou, en la que una joven nacida en Corea del Sur y criada en Francia por unos padres adoptivos vuelve a sus orígenes.

Más 'Historias Extraordinarias'

A los ya desvelados Plan 75 (Chie Hayakawa) y For my country (Rachid Hami) se unirán otros tres títulos. El primero de ellos es la producción ucraniana How is Katia?, de la debutante Christina Tynkevych, que plantea un drama con alcance político: la hija de una joven madre soltera es atropellada por otra chica, que resulta ser la hija de un magnate local aspirante a la alcaldía de su ciudad. Éste, en su intento de proteger a su hija y conservar intactas sus ambiciones, hará todo lo posible para evitar que el incidente llegue a los tribunales. Presentada en Locarno, donde logró el Premio Especial del Jurado, la película compone un duro retrato de la corrupción extendida entre las instituciones y los distintos estratos sociales de la Ucrania anterior a la invasión rusa.