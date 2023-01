Si quisiéramos resumir en una frase la dilatada trayectoria de Luis Piedrahita (La Coruña, 1977) se podría decir que es un hombre que hace magia con las palabras. Así lo llevamos observando a lo largo de casi dos décadas, en la pantalla del televisor y en programas de radio, disfrutando de sus intervenciones, de sus monólogos, de libros que se caracterizan por el ingenio, la agudeza y la inteligencia.

Piedrahita cultiva un humorismo que nos hace reflexionar acerca de las circunstancias cotidianas, dándoles una dimensión de parodia y de caricatura, pero con la que no distorsiona, sino define. Memorables son sus publicaciones ¿Un cacahuete flotando en una piscina... sigue siendo un fruto seco? o El castellano es un idioma loable, lo hable quien lo hable así como sus colaboraciones en El Hormiguero o La Ventana.

Es mi palabra contra la mía es el título que el humorista ha escogido para su último espectáculo,que llega a Sevilla, al Auditorio Nissan Cartuja, el próximo 21 de enero –a las 18:30h la primera función y a las 21:00h la segunda–. Aprovechamos la ocasión para conversar con Piedrahita sobre las claves de su obra, de su carrera, de esa magia tan suya –y tan difícil de lograr–: hacer reír a una persona.

–Esta entrevista será, como todas las entrevistas, su palabra contra la mía. ¿Cuáles son las palabras que Luis Piedrahita no pronunciaría jamás en un monólogo?

–Uso todas las palabras y hablo de todos los temas excepto de dos. Nunca hablo de política actual ni de enfermedades parasitarias diseminadas por insectos. Es muy difícil que yo diga en un monólogo palabras como Pedro Sánchez, Núñez Feijóo, Yolanda Díaz, Santiago Abascal o leishmaniasis.

–En este espectáculo se trata un tema que bien podría desarrollarse en un ensayo sesudo o desde un enfoque, digamos, serio. ¿Por qué escoger el humor para retratarnos, para explicarnos la existencia?

–El humor no es lo opuesto a lo profundo. El humor es lo divertido y también puede tratar esos temas que importan de verdad a las personas como el amor, la condición efímera de la existencia y el váter del AVE. Precisamente creo que esos temas merecen más que ningún otro que los tratemos con humor. Si no vamos a reírnos de la condición del alma humana, entonces ¿de qué?

–Pareciera que el humor quiebra la lógica o lo verosímil. Pero desde esa fractura vemos otros paisajes aún más lógicos o verdaderos.

–Así es. Lo has descrito muy bien. A veces, la broma es la única voz que se atreve a poner verdades incómodas sobre la mesa. Las batallas de pensamiento más interesantes son aquellas en las que, entre broma y broma, la verdad asoma.

–Usted nos invita a mirar con otros ojos desde la variación de una frase hecha o desde la reflexión afilada y aguda. ¿Es el estilo de humor que vamos a encontrar en Es mi palabra contra la mía?

–El humor que más disfruto es el que se acerca a la poesía. Unas veces es una reflexión ingeniosa, otras una aventura de la imaginación… Unas veces me sale algo torpe y luminoso como una croqueta de Swarovski y otras veces algo perfectamente inútil como un muelle de lana. Espero que haya quedado absolutamente opaco lo que quiero decir y que nadie haya entendido qué es lo que se va a encontrar en Es mi palabra contra la mía. Es la mejor manera de ir.

"El humor es lo divertido, pero también puede tratar esos temas que importan de verdad a las personas”

–Con estas reflexiones podemos incurrir en la paradoja de ponernos serios en una entrevista sobre un espectáculo humorístico. Pero ahí otra cuestión: ¿es el humor una expresión artística? ¿El humor es arte? ¿Es literatura?

–El humor es un recurso formal. Es una herramienta que a veces se utiliza en la literatura, o en el cine, en la música, el teatro o incluso en la magia. Ahora mismo he sacado un curso de magia online para todo aquel que quiera aprender trucos desde cero, sin habilidad, y en el curso no solo se aprende magia sino que, además, uno se ríe una barbaridad. Se llama aprendemagia.com, por si quieres echarle un vistazo. Así funciona el humor, es una especie que cada uno puede echar en el guiso artístico que le parezca. Así como la sal potencia el sabor, el azúcar endulza o la guindilla abrasa, la función del humor es hacer la vida más llevadera.

–El monólogo trata de las insatisfacciones cotidianas que todos hemos vivido, en esa actitud tan habitual de no estar contento con lo que se tiene. Respecto de lo que le ha tocado a usted, ¿con qué no está contento?

–Nadie está contento con lo que le ha tocado. Nadie. Nadie está contento con su aspecto, nadie está contento con su edad, nadie está contento con su sueldo… la paradoja viene cuando te das cuenta de que, a pesar de ello, nadie se cambiaría por otra persona. Estamos descontentos en aspectos concretos, pero estamos satisfechos en el cómputo global. El descontento es un gen que viene de serie en el ser humano. Y está bien que sea así. Es lo único que nos empuja a mejorar.

–¿Y en qué está agradecido?

–Agradezco haber aprendido a reírme de lo que no estoy contento, de todo lo que me produce miedo o tristeza. El sentido del humor sirve para eso, sirve para hacer la vida soportable. Funciona como el sistema de amortiguación de un coche. Aquel que no lo tenga sentirá que todas las piedras del camino son una molestia.

"El descontento es un gen que viene de serie en el hombre. Y está bien que sea así. Es lo que nos empuja a mejorar”

–En el show tocará “temas de hondo calado existencial como el miedo al váter ajeno o el amor verdadero”. ¿Cuáles son sus temores?

–Los de todo el mundo, el paso del tiempo y sus consecuencias. Ya solo compro relojes parados, pero incluso esos dan la hora exacta dos veces al día.

–Tras dos décadas de éxitos, ¿podría definirme qué ha sido el éxito para usted?

–El éxito para mí ha sido recibir un salario por hacer algo que gustosamente haría gratis.

–El espectáculo concluye con la idea del humor como salvavidas de este naufragio colectivo que es la vida. ¿A qué conclusiones ha llegado Luis Piedrahita en este tramo de su carrera profesional?

–La vida es un viaje en el que nadie está contento con lo que le ha tocado. La buena noticia es que el humor está ahí para hacer la vida soportable. Funcionando, como te decía arriba, como el sistema de amortiguación de un coche, haciendo que las piedras del camino sean menos dolorosas.