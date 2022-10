Manolo García agota las entradas en Cabaret Festival

Manolo García continúa imparable en su Gira 2022 y ha colgado el cartel de sold out en el concierto que celebrará el próximo sábado en el Centro Hípico de Mairena del Aljarafe, y que supondrá el cierre de lujo a la tercera edición del Cabaret Festival.

El aclamado intérprete y compositor presentará en directo su último trabajo de estudio, un doble álbum que incluye los títulos Mi Vida en Marte y Desatinos Desplumados, con el que "ha pulverizado todos los récords y llegado al número 1 y número 2 en las listas oficiales de venta, respectivamente", señalan desde Cabaret Festival.

Con su visita a Cabaret Festival, García se reencuentra con un público que admira del cantante su entrega y su pasión y los directos, su afán de buscar la belleza y la magia pese a todo. "No concibo la vida sin esa emoción, sin esas ganas", decía en una entrevista a ese periódico. "Eso de abrir los ojos cada mañana y decir: Qué suerte, tenemos un nuevo día para vivir, para intentar buscar esa poesía que hay en la vida, que puede estar en todo si tú vas con la predisposición de buscarla. La apatía y la rutina son un no vivir, y yo no quiero eso. Yo necesito la emoción: en el proceso de hacer canciones, de crear. Intento dar lo que llevo dentro, porque desde la prehistoria la vida es muy prosaica; entonces el hombre tenía que ganarse el sustento mediante la caza, pero también se sentaba bajo las estrellas o cantaba y asomaba ese misterio poderoso que todos tenemos dentro. Yo me estremezco a menudo cuando oigo a alguien cantar, y me gusta pensar que hay algo de ese antiguo misterio en la música. Por eso, porque es algo muy especial, tienes que dedicarte a ello con vehemencia".

En la gira que recala en el Cabaret Festival acompañarán al intérprete Juan Carlos García (teclado, percusión y coros), Íñigo Goldaracena (bajo y contrabajo), Víctor Iniesta (guitarra española y acústica, percusión), Olvido Lanza (violín y coros), Ricardo Marín (guitarra eléctrica y acústica) y Josete Ordóñez (guitarra española, mandolina, mandola).