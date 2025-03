La memoria lgtbiq+, más necesaria que nunca

Este jueves se ha celebrado el IV Encuentro de Dramaturgias Lgtbiq+ organizado por el Festival El FOC Cultura con Orgullo en el antiguo salón de plenos de la Diputación de Sevilla (Casa de la Provincia). En colaboración de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y la Diputación Provincial de Sevilla, esta cuarta jornada ha supuesto, en palabras de sus organizadores, Javier Paisano y Manolo Rosado, “el encuentro está consolidado. Ojalá se pudiera celebrar varias veces al año y por toda España, sobre todo, en unos momentos históricos en lo que no podemos dar ni un paso atrás. Las artes escénicas, el audiovisual, las artes plásticas, los creadores de contenido están mostrando su opinión a través de sus propuestas.”

El director de la Casa de la Provincia, Miguel Ángel Melero, dio la bienvenida a los ponentes y a los más de treinta asistentes y ofreció su apoyo constante a esta iniciativa a la que "considera esencial para la libertad y los derechos humanos de las personas”. Javier Paisano agradeció el apoyo a la Diputación de Sevilla y a José Lucas Chaves, Director Territorial de Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla de SGAE y resaltó el apoyo constante con estos encuentros así como al trabajo de la comunidad autoral a través del certamen Leopoldo Alas Mínguez de textos teatrales junto a la Fundación Visible, con la publicación de los textos ganadores del Premio LAM.

La jornada, coordinada por Manolo Rosado, y presentada por Paisano ha estado dividida en tres paneles: En el primero participaron Patricia Davis (autora, actriz, directora y pedagoga. Premio Nazario 2024 a la mejor autoría, junto a Javier Durán, por la obra Rara. (Punto). Miguel Ángel Parra, periodista, escritor y guionista. Autor de la novela Miss Dragón y, junto a Daniel Blanco, de la obra teatral Orgullo S.O.S. y Marcos Holland, artista multidisciplinar, fotógrafo de moda, estilista y creador de contenido.

El segundo panel estuvo a cargo de Pablo Tocino, director y guionista cinematográfico. Creador de la serie Una perra andaluza (disponible en Filmin) y el Colectivo Tekiero formado por Simone Sojo, Marina Arenas, Alejandro Bornes, Juan Vilches Riviere, Paloma Roussanova, Pablo S. Soriano y Maruky de la Cruz. Creadores del cortometraje Las pardas (2024) que se podrá ver en el próximo mes de mayo dentro de la programación del 9 FOC.

La tercera mesa contó con la actriz y directora de la compañía La imposible, Lola Buzón, y la guionista y directora Laura Hojman, que acababa de llegar de Jaén donde había recibido el Premio Josefina Molina que otorga ASECAN en la Muestra de Cine Español Inédito en Jaén, explicó a los asistentes cómo se enfrentó a su última producción Un hombre libre sobre la vida personal y artística del escritor homosexual Agustín Gómez Arcos.

La mayoría de los ponentes coincidieron en resaltar que, ahora más que nunca, hay que valorar los detalles. No se le puede quitar importancia a la supresión de una letra, en alusión a la desaparición de la letra Q. Lo que no se nombra, desaparece, concluyeron algunos de los ponentes. También se habló de la necesidad de colectivizar, de no sentirse solas, (Simone Sojo, directora del cortometraje ‘Las pardas’). En la historia, la memoria, los referentes, hicieron hincapié desde Patricia Davis, Miguel Ángel Parra hasta Laura Hojman. Transversalmente el encuentro estuvo de acuerdo en que “quien niega los derechos humanos no puede ser feminista”.

Cultura con Orgullo ya está preparando la novena edición del festival EL FOC que se celebrará desde el 19 de mayo hasta el 1 de junio de 2025 en Sevilla. Por primera vez el Encuentro contó con un media partner, el magazín Con Arte Media, dirigido por Nick Kremm y que cuenta con un grupo de jóvenes escritores y diseñadores especializados en audiovisual.