Miley Cyrus, denunciada por plagiar una canción de Bruno Mars en su éxito 'Flowers'

Miley Cyrus, ganadora de dos premios Grammy, se enfrenta a una demanda por infracción de derechos de autor presentada por Tempo Music Investments. La compañía alega que la exitosa canción "Flowers" de Cyrus presenta numerosas similitudes melódicas, armónicas y líricas con el tema "When I Was Your Man" de Bruno Mars, lanzado en 2012.

Tempo Music Investments, que afirma poseer una participación en los derechos de autor de la canción de Mars, presentó la demanda el lunes en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California. Además de Cyrus, se nombra como acusados a los coautores de "Flowers" y a varias compañías discográficas, incluyendo Sony Music, Apple y iHeartMedia.

Según los documentos legales revisados por la revista The Times, Tempo Music adquirió los derechos de "When I Was Your Man" en marzo de 2020 a través de la adquisición del catálogo del compositor Philip Lawrence, quien co-escribió la balada junto a Mars y otros autores.

Comparación entre "Flowers" y "When I Was Your Man"

La demanda disecciona las supuestas similitudes específicamente entre el estribillo de "Flowers" y un verso y estribillo de "When I Was Your Man". En cuanto a las letras similares sobre comprar flores, tomarse de las manos y hablar durante horas, Tempo Music alega que "las similitudes musicales no son una coincidencia".

"Los acusados no buscaron ni recibieron permiso para copiar o interpolar ninguna parte de 'When I Was Your Man' en 'Flowers'", agrega la demanda. La compañía también afirma que la reproducción, distribución, interpretación y/o creación "no autorizadas" de Cyrus y otros acusados de una obra derivada de la canción de Mars infringe sus derechos.

Detalles de la demanda contra Miley Cyrus

Tempo Music busca una "orden judicial permanente" que limite a los demandados de "reproducir, distribuir o interpretar públicamente 'Flowers'". También solicita una evaluación de daños y perjuicios, incluyendo los beneficios perdidos, daños estatutarios, honorarios legales y otras reparaciones consideradas "justas y adecuadas".

En los Premios Grammy de este año, Miley Cyrus interpretó "Flowers" y se llevó a casa sus dos primeras victorias en esta gala, en las categorías de grabación del año y mejor interpretación pop solista. Al aceptar el trofeo a la grabación del año, declaró: "Este premio es increíble, pero realmente espero que no cambie nada porque mi vida era hermosa ayer".

¿Qué es Tempo Music Investments?

Tempo Music Investments es una compañía que se dedica a adquirir y gestionar derechos de autor de canciones. En marzo de 2020, la empresa compró el catálogo del compositor Philip Lawrence, obteniendo así una participación en los derechos de la canción "When I Was Your Man" de Bruno Mars.