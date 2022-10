Los motivos por los que Juanito Makandé deja los escenarios

A finales de agosto de 2022 se daba a conocer la noticia de que Juanito Makandé, el músico linense, se retiraría de los escenarios este año. La fecha de este final fue el 14 de octubre, bajo los focos del Icónica Fest, siendo uno de los artistas que además protagonizó una de las últimas noches del festival de música que se celebró en Sevilla.

El final de los escenarios no es el final de la música

Juanito Makandé, nombre artístico de Juan Medina Herranz, ha estado presente durante más de dos décadas como cantante, pero ha decidido que es el momento de dar un paso al lado. En unas declaraciones recogidas por el medio Europa Sur, comentaba su decisión de "dejar a los siguientes cantar", con lo que no se refería a abandonar la música, sobre la que comentaba que: "Ahora es cuando me voy a meter de verdad".

Según sus declaraciones, la vida le ha llevado por otros caminos con lo que ha decidido centrarse en la guitarra y en la producción. Para esto último tiene además un estudio, llamado La Luciérnaga, y que se encuentra en la sierra de Mallorca.

La vida lleva a nuevos caminos

Juanito Makandé ya dijo sobre su retirada que "la vida me viene hablando y me muestra caminos nuevos, en la música por supuesto, pero no cantando". Se trata de una fase que el músico considera ya terminada y que es un rol que no le "aporta nada nuevo", pero que considera que hace que se esté perdiendo otras cosas, lo que ha motivado su decisión de cerrar esta etapa y centrarse en otras formas de crear música.

En su último concierto, con la Plaza de España como fondo, el artista contó con la presencia de múltiples amigos y compañeros de profesión que le han acompañado en su etapa como Juanito Makandé, como El Canijo de Jerez, La Mari de Chambao, los componentes de Tu Otra Bonita, Amparanoia, Rycardo Moreno o Muerdo.

En su última y única publicación disponible en el Instagram de Juanito Makandé se puede encontrar unas imágenes de su último concierto y un mensaje de agradecimiento.