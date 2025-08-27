Muere el actor Eusebio Poncela a los 79 años

El actor Eusebio Poncela, nacido en 1945, ha fallecido en Madrid a los 79 años. Reconocido como una de las grandes figuras de la interpretación en España, se forjó en el teatro antes de consolidar una trayectoria marcada por títulos esenciales del cine y colaboraciones con algunos de los principales directores nacionales.

Su debut cinematográfico llegó en 1972 con La semana del asesino, de Eloy de la Iglesia, donde dio vida a un personaje homosexual que mantenía una compleja relación con el protagonista.

Cine de culto y trabajos vanguardistas

En 1979, Poncela protagonizó Arrebato, de Iván Zulueta, una obra de culto que se convirtió en pieza clave del cine español. La película, arriesgada y vanguardista, exploraba el poder hipnótico del cine y la adicción a la heroína, y situó a Poncela en el centro de una generación inquieta y experimental.

Colaboraciones con Pedro Almodóvar

Posteriormente llegarían sus colaboraciones con Pedro Almodóvar, primero en Matador y, poco después, en La ley del deseo. En esta última interpretó a un director de cine enamorado de un joven actor, papel de Antonio Banderas, hermano de una mujer trans interpretada por Carmen Maura. La cinta se convirtió en un título histórico del cine español, con escenas que permanecen en la memoria colectiva.

Una trayectoria unida al teatro y al cine

A lo largo de su carrera, Poncela alternó papeles en teatro, cine y televisión, construyendo una filmografía que reflejó tanto compromiso artístico como una visión adelantada a su tiempo. Su versatilidad y su manera de habitar personajes complejos lo convirtieron en referente para varias generaciones de intérpretes.