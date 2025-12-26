Muere Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure

Perry Bamonte, guitarrista y teclista de The Cure, ha fallecido a los 65 años tras una breve enfermedad. La banda de Robert Smith confirmó la noticia a través de un comunicado publicado en su página web, en el que expresó su profundo pesar por la pérdida de uno de los músicos más queridos y determinantes de su historia reciente.

"Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, que falleció tras una breve enfermedad en su casa durante la Navidad", comienza el mensaje.

El grupo describe al músico como "callado, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo", y recuerda que "Teddy fue una persona de gran corazón y una parte esencial de la historia de The Cure".

"Cuidar de la banda"

Bamonte nació en Londres en 1960 y comenzó su relación con The Cure en 1984, inicialmente como parte del equipo técnico.

Durante esos primeros años, según recuerda el grupo, se dedicó a "cuidar de la banda" en giras y sesiones de grabación, convirtiéndose en una figura de confianza para Robert Smith y el resto de la formación.

Su profesionalidad, su sensibilidad musical y su cercanía hicieron que, en 1990, pasara a formar parte oficialmente del grupo.

La etapa que arranca con 'Wish'

Su entrada coincidió con uno de los periodos más creativos y exitosos de The Cure. Bamonte participó en la grabación de Wish (1992), el álbum más vendido de la banda, donde aportó guitarras, teclados y seis‑string bass.

También formó parte de Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000), Acoustic Hits (2001) y The Cure (2004).

Su versatilidad instrumental y su capacidad para reforzar tanto las atmósferas melancólicas como los momentos más luminosos del grupo lo convirtieron en un pilar escénico y sonoro.

Directos, salida y regreso

Durante su primera etapa, ofreció más de 400 conciertos con la banda a lo largo de 14 años, consolidándose como una presencia constante en directo.

Su salida en 2005 fue recibida con sorpresa por los seguidores, pero su vínculo con The Cure nunca se rompió del todo.

En 2022, Bamonte regresó a la formación para la gira Shows of a Lost World, un retorno celebrado por los fans y por el propio grupo.

En esta nueva etapa sumó otros 90 conciertos, que The Cure describe como "algunos de los mejores de la historia de la banda", culminando con la actuación del 1 de noviembre de 2024 en Londres, un concierto especialmente emotivo para sus seguidores.

Más allá de The Cure

Además de su trabajo con The Cure, Bamonte colaboró en distintos proyectos musicales y artísticos, y era muy apreciado por su carácter discreto, su sentido del humor y su dedicación absoluta a la música.

Su figura se convirtió en un símbolo de la etapa más expansiva y emocionalmente compleja del grupo, y su regreso en 2022 fue interpretado como un gesto de reconciliación y celebración de su legado.

La banda concluye su comunicado enviando sus condolencias a la familia del músico: "Nuestros pensamientos y condolencias están con toda su familia. Lo echaremos muchísimo de menos".