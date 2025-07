Nace Insólito, "un festival de invierno en una ciudad sin invierno"

Bajo el sol de julio que reverberaba en las aguas del Guadalquivir, el Puerto de Sevilla, testigo secular del ir y venir de culturas, acogió esta mañana el anuncio de un ambicioso proyecto sin precedentes que promete revolucionar la vida cultural hispalense. Insólito, la ambiciosa iniciativa de Green Cow Music que no será un festival al uso ni un evento pasajero. Según Pablo Távora, director de proyectos de esta productora, se trata más bien de "un ecosistema cultural vivo, un contenedor de experiencias que dialogará con todos los rincones de la ciudad" desde septiembre de 2025 hasta mayo de 2026, con la vista puesta en horizontes más lejanos, como el 2029. "Pretendemos articular una colaboración público-privada para poner en valor espacios diversos. Es un festival de invierno en una ciudad sin invierno; del equinoccio de otoño al de primavera", explicó Távora ante autoridades, prensa y agentes culturales. "Es una apuesta por repensar cómo habitamos la ciudad". La programación, que combina música, artes escénicas, humor y experiencias inmersivas, se desarrollará en una red de espacios que incluye desde grandes auditorios hasta rincones urbanos inesperados.

La elección del Muelle del Puerto como escenario de presentación no ha sido casual. Rafael Carmona, presidente de la Autoridad Portuaria, desgranó las capas históricas y el simbolismo del lugar: "En 2029 cumplimos cien años del canal. Cuando Green Cow nos propuso activar este espacio con cultura, fue un sí inmediato". Entre las grúas centenarias y sofás estratégicamente colocados para la ocasión, Carmona bautizó emocionado el enclave como "el mar en el corazón de Andalucía", destacando cómo "con un simple gesto como poner un sofá, han transformado este lugar en algo mágico". Detrás de esta transformación hay una filosofía clara: "Queremos que el puerto dialogue con la ciudad", explicó Carmona. "Este proyecto se alinea perfectamente con nuestro plan de distrito urbano-portuario, devolviendo a los sevillanos espacios que siempre fueron suyos pero que quizás habían olvidado".

Pablo Távora y Adela Algarin / Niccolo Guasti

"Sevilla es como un diamante con mil caras", reflexionó Adela Algarín, codirectora del proyecto. "Insólito nace para celebrar esa diversidad que a veces queda oculta bajo los tópicos". La filosofía de Insólito se resume en una consigna: "Hay gente pa to". La programación actuará como un caleidoscopio cultural donde caben desde las vanguardias más arriesgadas hasta las tradiciones más arraigadas. Távora profundizó en esta idea: "No venimos a inventar nada. La riqueza cultural de Sevilla es abrumadora; nuestro trabajo es tejer conexiones, crear puentes". Especialmente significativa es la relación con el Guadalquivir, eje vertebral del proyecto: "Durante décadas dimos la espalda a nuestro río, cuando en realidad es nuestra memoria líquida. Por aquí llegaron no solo mercancías, sino músicas, bailes, ideas. Insólito quiere ser ese nuevo desembarco de creatividad".

El primer gran evento confirmado es Lolailand (18 y 25 de octubre), una experiencia que Távora definió como "un territorio imaginario donde el arte callejero, el flamenco reinventado y la juerga sevillana más auténtica crean algo nuevo". Lejos de ser una rave convencional, los organizadores prometen "una mother rave” (como bromeó el presentador del acto, el influencer Malacara), donde convivirán peinetas de glitter, abanicos eléctricos y lunares fluorescentes. El cartel es un homenaje a la cultura popular de los 80 y 90, con Azúcar Moreno, Navajita Plateá, La Barbería del Sur, Enrique Heredia Negri, Maita Vende Cá, Sara de Las Chuches y Los Chunguitos Taíno y Jere, como cabezas de cartel. Lolailand se celebrará en el Puerto, un espacio de tránsito, intercambio y memoria industrial con enorme potencial poético y escenográfico, que con este festival se abre a la ciudad, dando así visibilidad a lo que será el Nuevo Distrito Urbano Portuario. "Será una celebración de tarde, para cuando el sol se ponga por Tablada y nos bañe con esa luz dorada que solo tenemos aquí", describió Távora con evidente emoción. Nuestro magnífico sol de esas tardes en que no nos castiga está también perfectamente integrado en la grafía del festival: InSOLito.

En Sevilla, cuando hablamos de cultura, no conocemos límites"

Algarín desgranó algunos nombres confirmados de este "menú cultural": Loquillo, el 20 de septiembre, el único artista que ya estaba anunciado como participante del PopCAAC y que, incluso antes que Lolailand, podremos ver en directo porque la productora Rocknrolla es una de las asociadas a Green Cow, con conciertos como este y otros que se celebrarán en la Sala X. El cantautor australiano Xavier Rudd estará el 24 de septiembre en Pandora, India Martínez el 27 en el Fibes, El Duende Callejero el 25 de octubre en Cartuja Center, Mala Rodríguez el 8 de noviembre en Pandora, Marina Carmona el 14 de ese mes en la Sala X, José Mercé el 20, Chucho Valdés el 24 y el surrealismo circense de Siegfried & Joy ("nuestros domadores de sueños") el 25 de noviembre, todos ellos en Cartuja Center. Ya en enero la comedia llegará de la mano de Patricia Galván (el día 7 al Auditorio de la Cartuja), el indie con La Bien Querida el 10 a la sala Custom y sorpresas como Laura Gallego ("un talento que dejará a Sevilla boquiabierta") el 18 a Cartuja Center. Allí estarán también Antílopez el día 24 y además se han confirmado hoy los conciertos de Andrea Vanzo el 16 de febrero en el Auditorio y de Leire Martínez el 18 de abril en Pandora. Pero lo verdaderamente innovador está en los espacios. Además del Puerto y el Alcázar, que albergará programación especial, el proyecto ocupará CaixaForum, los mencionados recintos de Cartuja Center, Fibes, las salas de música más emblemáticas, como Pandora, Custom y plazas "donde nadie espera que ocurra magia. Queremos que los sevillanos redescubran su ciudad a través de experiencias inesperadas", subrayó Algarín, quien avanzó conversaciones para extender la programación a la Maestranza y San Luis de los Franceses.

Con la mirada puesta en el horizonte de 2029 (centenario de la Exposición Iberoamericana), los organizadores conciben Insólito como un legado cultural. "Estamos trabajando ya en programación hasta 2029", reveló Algarín. "2027 también será un año especial por el centenario de la Generación del 27, que celebraremos con mucha poesía".

Presentación de Insólito / Niccolo Guasti

El presentador cerró el acto con una reflexión personal que resonó entre los asistentes: "Yo tuve que construir mi amor por Sevilla a mi manera, al margen de tópicos. Insólito es para esas Sevillas que no salen en la tele". Mientras los rayos de sol se reflejaban en el Guadalquivir, Távora resumió el espíritu del proyecto: "Este río nunca fue frontera, sino puente. Ahora trae nuevas olas de cultura". Como rezaba el vídeo de presentación -un emotivo recorrido por las múltiples identidades de la ciudad-, "Sevilla nunca acaba". Y con Insólito, prometen, está a punto de comenzar uno de sus capítulos más vibrantes.

Los organizadores invitaron a seguir las novedades a través de @insolitosevilla en redes sociales, donde irán desvelando los más de 100 eventos previstos. "Esto es solo el aperitivo", advirtió Algarín. "Guardamos sorpresas que demostrarán que en Sevilla, cuando hablamos de cultura, no conocemos límites". Insólito se perfila no solo como un hito cultural, sino como un modelo de cómo las ciudades pueden reinventar su relación con el patrimonio, los espacios públicos y la creación contemporánea. Un proyecto que, como el río que lo inspira, promete fluir y transformar todo a su paso.