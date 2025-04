Cuando me voy no me ausento

La ficha *** 'La fiesta desde fuera'. Lola Botello / Cordelia. Textos, composición musical y voz: Lola Botello. Intérpretes: Lola Botello y Carmen León. Guitarra, bajo, voces, arreglos y dirección musical: Juana Gaitán. Saxos y flautas: Bernardo Parrilla. Batería y percusión: Lucía Martínez. Electrónica y samplers: Javi Mora. Dirección de escena: Nieve Castro. Textos y dramaturgia: José Manuel Mora. Mirada externa: Guillermo Weickert. Iluminación: David Linde. Vestuario: Gloria Trenado. Lugar: Teatro Central, Sala B. Fecha: Viernes 25 de abril. Aforo: Lleno.

Lola Botello, artista polifacética donde las haya, presentó anoche en el Central su último proyecto, La fiesta desde fuera. Un espectáculo más musical que teatral ya que el elemento vertebrador del mismo son las canciones que ella misma interpreta con Cordelia, el grupo musical que fundara en 2007, y no hay en él más acción teatral que un relato fragmentado de su propia historia, especialmente de su orfandad.

En primera persona y siguiendo la tendencia actual de recurrir al metateatro y de hablarle directamente al público, Botello nos expresa su duelo con hermosos y poéticos textos, ya recitados, ya cantados, haciéndonos partícipes de mil detalles comunes a toda una generación: las camisetas de ganchillo, las madres atareadas siempre en la cocina… Una vida que la niña Lola tuvo que ver muchas veces desde el otro lado del cristal de sus gafotas.

La muerte -o la pérdida- es el centro neurálgico de una pieza a la que tendrá que dar otra vuelta de tuerca para terminar de universalizar un discurso y una emoción que a ratos se presenta como algo privado.

Aunque tampoco falta el humor, como cuando todos cantan La huerfanita, versión femenina del célebre tema de Antonio Machín, tan presente con sus boleros en la vida de sus padres y de todos los de su tiempo.

La mayor teatralidad la aporta otra buena actriz como es Carmen León. Qué gusto verlas juntas de nuevo -cuánto disfrutamos con aquella Calle del infierno de su grupo Valiente plan-. Esta se mueve entre lo real y lo etéreo, y al final, encarna a la fallecida madre de Lola añadiendo, o así nos lo pareció, un simpático homenaje a Almodóvar y a la maravillosa Carmen Maura en Volver. Tampoco faltaron referencias a Huelva -de donde proceden las dos actrices- y a sus fandangos, como el que Lola canta, llena de esperanza: Cuando me voy no me voy, cuando me voy no me ausento...