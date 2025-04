Nuevo cine iraní: filmar en zona crítica

Una imagen de 'The great yawn of History', de Aliyar Rasti.

Muerto el maestro Kiarostami, el cine iraní se debate hoy entre el reparto de su inmenso legado, del que tal vez Jafar Panahi (Tres caras, Los osos no existen) sea el más cercano heredero, y su presencia habitual en los grandes festivales internacionales a pesar (o como consecuencia) de las circunstancias de censura y falta de libertades que azotan al país y a sus creadores en las últimas décadas y que han obligado a algunos de sus principales y más críticos activos a rodar de manera clandestina, en régimen de co-producción internacional o a exiliarse para escapar de las detenciones, los arrestos domiciliarios o las penas de cárcel que ya han experimentado algunos de ellos.

En Alemania reside desde hace tiempo la familia Makmahlbaf, país donde también he encontrado asilo Mohammad Rasoulof, que presentaba no hace mucho a los Oscar su último filme, La semilla de la higuera sagrada, bajo bandera germana. También otro peso pesado como Asghar Farhadi (Nader y Simin, El viajante, Un héroe) se mueve dentro y fuera de su país a pesar de los premios y reconocimientos, vigilado de cerca por las instituciones.

Si a los festivales llegaban recientemente lo nuevo de Ali Asgari y Alireza Khatami, Terrestrial verses, o la interesante My favourite cake, de Maryam Moqadam y Behtash Sanaeeha, un alegato sobre el amor maduro y el deseo femenino en un contexto de represión moral y vigilancia, queda aún por ver mucho cine iraní que no termina de encontrar hueco en la agenda de los distribuidores españoles.

Coordinado e impartido por Javier H. Estrada, viejo conocido del SEFF y ahora programador de la Seminci, el seminario Dinamitando los barrotes. Cine iraní del siglo XXI viene a paliarlo con la presentación en Cicus de cuatro películas de un cine que, “lejos de replegarse y ceder ante las presiones, vive una etapa dorada repleta de creadores eclécticos e insurrectos […] una imparable generación que está encontrando vías insólitas para afrontar la realidad de su país, manteniendo una postura crítica en el discurso y original en la forma, y cuyo cine es un reflejo de las heridas acumuladas tras décadas de represión por el régimen de los Ayatolás, las fracturas generadas por un gobierno en irremediable conflicto con una población civil decidida a romper con las cadenas impuestas”.

El curso de cuatro días (21, 22, 28 y 29 de abril) tiene así como objetivo analizar las nuevas tendencias de la cinematografía iraní, poniendo especial atención en las mujeres directoras. Cada jornada arrancará con una clase introductoria (16:15 a 19:15h.) y concluirá con la proyección de un filme a las 19:30h. El día 21 podrá verse Ballad of a White Cow (2020, Moqadam y Sanaeeha), un filme sobre la pena de muerte, los errores judiciales, la culpa, la expiación y el cinismo del sistema. Para la segunda jornada del 22, en la que se hablará de la búsqueda de la justicia, se proyectará Nahid (2015, Ida Panahandeh), retrato de una mujer divorciada y madre que afronta la circunstancia de perder a su hijo si vuelve a contraer matrimonio. El día 28 toca hablar de la rebeldía de los estigmatizados y el exilio en el cine iraní, asuntos que ilustrará Critical Zone (2023, Ali Ahmadzadeh), Pardo de Oro en el último festival de Locarno y descenso al submundo de las drogas y los bajos fondos de la ciudad de Teherán. Para cerrar el ciclo, la cuarta jornada del día 29 de abril estará dedicada a la producción independiente con la presentación de The Great Yawn of History (Aliyar Rasti), que pudo verse en la Berlinale de 2024, un implacable y “ácida crítica a la hipocresía de los fundamentalistas, obsesionados con lo material aunque se revistan de hombres sacros”.

Más información e inscripciones en: https://cicus.us.es/dinamitando-los-barrotes/

Maneras de ver (cine y series de) Semana Santa

La distribuidora 39 escalones ha puesto ya en circulación en salas una nueva copia restaurada de Rey de reyes (1961, Nicholas Ray), uno de esos filmes imprescindibles para ver y recuperar en Semana Santa, da igual que leas esto en 2025 o en 1965.

Una tradición como cualquier otra que tiene casi siempre a los mismos títulos en su repertorio repleto de vieja épica hollywoodiense, producciones (a lo) Samuel Bronston y mucho cartón piedra a mayor gloria de la vida y milagros de Jesús y los grandes pasajes bíblicos de la Pasión.

Rey de reyes (1961, Nicholas Ray).

También para mañana viernes 10 está previsto el estreno en algunas salas del primer episodio de la quinta temporada de The Chosen (Los elegidos), la exitosa serie norteamericana de Dallas Jenkins que narra la vida de Cristo y los apóstoles episodio a episodio. Los anteriores los tienen disponibles en algunas plataformas, también en abierto en RTVE Play.

Nuestras recomendaciones serán siempre menos ortodoxas: volver a la depuración ascética y esencial de El evangelio según Mateo de Pasolini (Movistar+), al expresionismo heterodoxo (para algunos sacrílego) del Scorsese de La última tentación de Cristo (Filmin), o abrazar la sencillez de la fe y los pequeños milagros del Francesco, juglar de Dios de Roberto Rossellini, una joya disponible en Amazon Prime Video.

El estreno de la semana: 'El segundo acto'

Le ha costado a Quentin Dupieux más de una decena de títulos y un ritmo de producción incansable para colarse entre los cineastas franceses más queridos por la selecta Cahiers du cinéma. Tras Yannick y la desternillante Daaaaaali!, El segundo acto reúne a los estelares Lindon, Seydoux, Garrel y Quenard en un no menos hilarante ejercicio de teatro del absurdo ambientado en un restaurante de carretera donde un puñado de actores se reúnen en busca de autor.