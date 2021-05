Conocí a José Antonio Viloria en 1985. Desde el primer momento tuvimos eso que los ingleses llaman feeling, conectamos.

Recuerdo los buenos consejos que me daba cuando yo llevaba relativamente poco tiempo en el mundo de la fotografía. Viloria había trabajado profesionalmente realizando postales por toda España y poseía una sólida y dilatada formación también en el campo de la fotografía publicitaria, aunque lo que verdaderamente le gustaba era la fotografía de reportaje. Terreno este en el que se sentía como pez en el agua. La critica fotográfica era su otra pasión y la realizaba también en revistas especializadas.

Como en esos tiempos no había internet, José Antonio me proporcionaba numerosos libros de fotógrafos, algunos completamente desconocidos para mí. Me fascinaban sus comentarios explicativos sobre las fotos que yo observaba con deleite y que enriquecieron notablemente mis valores y mi modo de pensar y sentir. Viloria era un excelente crítico y teórico de la fotografía, pero mi admiración por él aumentó cuando me enseñó por primera vez fotos suyas. Aquello supuso para mí un antes y un después. Eran auténticamente extraordinarias y muy peculiares. Reflejaban su gran personalidad y sentido del humor. Nunca me había planteado fotografiar de ese modo.

Me encantaba ir a su tienda de fotografía en Nervión en compañía de Enrique Taviel de Andrade, otro referente para mí. Allí manteníamos unas tertulias muy interesantes y amenas sobre fotografía y posteriormente comenzamos a viajar juntos a distintos sitios de la provincia de Sevilla o de Andalucía para realizar reportajes de todo aquello que considerábamos de interés. Aquello me sirvió muchísimo porque comencé a distinguir el tipo de foto que más me interesaba y estar acompañado por Viloria y Taviel era como recibir una clase magistral continuamente, algo que nunca les agradeceré suficientemente.

Con posterioridad José Antonio y Pepe Chacón abrieron una academia de fotografía en la Avenida de la Constitución denominada CAAF (Centro de Asesoramiento de Actividades Fotográficas). Por allí pasaron muchos fotógrafos que recibieron sus enseñanzas. Muchos de éstos son hoy en día profesionales de prestigio con importantes premios en sus trayectorias y que trabajan en prensa, agencias o bien realizando documentales.

Gracias José Antonio por todo lo que nos has enseñado no sólo como fotógrafo, sino también como persona. Son muchos los momentos inolvidables que hemos pasado en compañía de buenos amigos que nos juntábamos para compartir contigo mesa y mantel y estar atentos a tus certeras explicaciones sobre las últimas tendencias en fotografía o las características de las cámaras nuevas que se iban presentando. Créeme que nos dejas huérfanos de muchas cosas. Descansa en paz, maestro.