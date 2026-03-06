Energético menú francés para abrir el Femás

La ficha ORQUESTA BARROCA DE SEVILLA **** XLIII Edición del Festival de Música Antigua de Sevilla (Femás’26). Concierto inaugural. OBS. Solista y director: Julien Chauvin. Programa: El ocaso de los reyes Antoine Dauvergne (1713-1797): Concert de symphonies Op.3 nº2 en fa mayor [c.1751] Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (c.1711-1772): Sonate en symphonie Op.3 nº1 [c.1734] Jean-Marie Leclair (1697-1764): Concierto para violín, cuerda y continuo Op.7 nº3 en do mayor [c.1737] Jean Philippe Rameau (1683-1764): Suite de Dardanus RCT 35 [1739] Lugar: Espacio Turina. Fecha: Viernes, 6 de marzo. Aforo: Lleno.

El Festival de Música Antigua de Sevilla abrió su cuadragésima tercera edición con un Espacio Turina lleno y el repetido y catastrófico error de los últimos años: la ausencia de programas de mano impresos.

En lo puramente artístico había interés por el debut de Julien Chuavin al frente de la OBS y en la ciudad en un programa hecho a su medida. Fundador de Le Concert de la Loge, inspirado en la histórica Loge Olympique del siglo XVIII, Chauvin se movía aquí en un repertorio muy cercano a ese espíritu de las primeras sociedades de concierto parisinas.

Bastó la obertura del Concert de symphonies de Antoine Dauvergne para percibir el impulso enérgico que Chauvin iba a imprimir a toda su actuación. Fue un arranque en el que el conjunto sonó compacto, con texturas aún no demasiado transparentes, aunque tras un rondó especialmente oscuro, la chacona sonó casi alígera

En la obertura de la Sonate en symphonie de Mondonville (sin violas, pero con oboes) hay ya un pasaje solista para el violín, lo que permitió apreciar con más claridad el brillante sonido de Chauvin. A la parte fugada de la pieza le otorgó un dramatismo muy apreciable, pero lo más interesante llegó con el acerado contraste entre el Aria, delicada y de fraseo muy refinado, y la Giga final, abordada con un empuje torrencial, que dio a la obra un cierre lleno de vigor y energía.

El Concierto en do mayor de Jean-Marie Leclair llevó la música hacia otro terreno. Leclair fue el más italiano de los barrocos franceses y la obra adopta claramente el modelo de ritornello popularizado por Antonio Vivaldi, aunque su lenguaje mantiene un tono muy personal. Muy controlado Chauvin en el Allegro inicial, pero en el Adagio el sonido se hizo particulamente profundo, merced a un bajo continuo excepcional, que aportó además en uno de los pasajes solísticos un momento de una expresividad arrebatadora. A lo largo de toda la obra destacó la agilidad del arco de Chauvin, su afinación impecable y una sonoridad brillante, pero muy flexible entre lo lírico y lo dramático.

El plato fuerte de la noche llegó después con la suite de Dardanus de Rameau, una obra que mostró la soberbia variedad armónica y el sentido del color que consiguió el maestro francés en su música para el teatro. La obertura sonó enérgica y densa, los tambourins –con flautines– resultaron especialmente atractivos y la Entrée des Guerriers se desplegó con una energía rotunda. La densidad de la escritura ramista no fue obstáculo para que la OBS mostrara que había ido soltándose a lo largo del concierto y las texturas llegaron incluso a lo traslúcido (Air vif). Hasta ese momento el aspecto más discutible de la interpretación había sido el tratamiento dinámico, algo estrecho, pero la Entrée d’Ismenor cambió claramente esa impresión: todos los vientos –flautas, oboes y fagot– se utilizaron como si fueran un eolífono y Chauvin dibujó un crescendo realmente impresionante. La gran chacona final cerró la suite con elegancia y profundidad, con la espléndida viola de Navarro y los vientos asumiendo un protagonismo muy especial.