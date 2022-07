Un pasado con presente

Como si su pasado siempre (es)tuviese presente, el jazz se encarga de recordarnos regularmente la excelencia de su crónica. Y sellos discográficos como Elemental Music o Resonance Records –distribuidos en España por Distrijazz– se han convertido en vehículos de rescate que así lo evidencian. Celebrado el 23 de abril de 2022, el pasado Record Store Day –recuerden: el evento surgido en Estados Unidos en 2008 para reivindicar el papel de las cada día más escasas tiendas de discos–, fue la excusa perfecta para que ambas marcas sumaran a los lanzamientos aterrizados en torno a esa jornada, sendos lotes de registros en directo, en su mayor parte inéditos y protagonizados por históricos del jazz: Albert Ayler, Chet Baker, Bill Evans y Charles Mingus; ahí es nada.

En todos los casos sorprende tanto la calidad técnica como el estado de forma de unos músicos, ubicados todos en periodos postreros de sus trayectorias. De hecho, Albert Ayler (1936-70) murió en confusas circunstancias –suicidio en las aguas del neoyorquino East River, certificó la policía– cuatro meses después de los legendarios registros contenidos en Revelations. The Complete ORTF 1970 Fondation Maeght Recordings (3 CD/5 LP), publicados antes parcialmente, pero mejorados ahora por Elemental Music en su vertiente sonora, incluyendo dos horas de música virgen. Plagada de simbología y espiritualidad, la música de Ayler fue impulsiva y atonal, destrozando patrones y nutriendo el argumentario free jazz con motivos folclóricos, góspel o r&b. Estos discos lo muestran en plena búsqueda, plagada de energía, correspondida por el público y plasmada en clásicos de su repertorio y también en impredecibles improvisaciones marca de la casa. Un libreto con fotos y textos de Sonny Rollins, Archie Shepp, David Murray, Carlos Santana, Joe Lovano, Carla Bley, John Zorn, Bill Laswell, Reggie Workman, James Brandon Lewis, Patty Waters, Carla Bley, Annette Peacock, Marc Ribot o Thurston Moore refrenda esta necesaria extensión.

Alto nivel, aunque no tan histórico, exhiben también los conciertos de Chet Baker (1929-88) en La Esplanade de La Défense (1983) y Le Petit Opportun (1984), registrados por Radio France y donde también participaron el pianista Michel Graillier y los contrabajistas Dominique Lemerle o Riccardo Del Fra. En un formato trío que el trompetista cultivó muy a gusto durante décadas, los tríos recorrieron distendidamente un guion de estándares, liderados por la calidez de trompeta y voz de Baker. Bajo la marca Elemental Music, Live in Paris. The Radio France Recordings (2 CD/3 LP) se refuerza con el pertinente cuaderno con aportes de especialistas como Ashley Kahn y entrevistas con los músicos Del Fra, Lemerle y el pianista Richie Beirach.

La propuesta de Resonance Records no desmerece en absoluto y centra su objetivo en otros dos titanes: por un lado, el pianista Bill Evans (1929-80), cuya discografía ha sido generosamente enriquecida por este sello con inéditos de todo tipo y que protagoniza aquí un par de álbumes (2 CD/2 LP, cada uno de ellos) grabados en sendos teatros de Buenos Aires (Argentina) en fases de turbulencia política y en formato de trío, el preferido del pianista: Morning Glory contiene un directo de 1973 con Eddie Gomez and Marty Morell mientras que Inner Spirit salta hasta 1979 con su último trío junto a Marc Johnson y Joe LaBarbera. En ambos se hace gala del profundo lirismo que definió a Evans, coronado por un ribete de melancolía, adscrito a una compleja experiencia vital. Brilla también su faceta compositora y no falta un guiño latino con la deliciosa versión del bolero Esta tarde vi llover del mexicano Armando Manzanero, respaldado por el libreto de turno con textos, entre varios, de Beirach y Enrico Pieranunzi.

Y por otro, un The Lost Album from Ronnie Scott’s (3 CD/3 LP) grabado por Charles Mingus (1922-79) a la cabeza de su sexteto para ser publicado como título oficial, aunque nunca se llegase a concretar. Junto a Charles McPherson (saxo alto), Bobby Jones (saxo tenor y clarinete), Jon Faddis (trompeta), John Foster (piano) y Roy Brooks (batería), Mingus manifestó su volcánico carácter en estas dos intensas noches de 1972, agarrado a recientes composiciones y a otras emblemáticas como la acusadora Fables of Faubus, convertidas todas en ejemplos de ese caos organizado que armonizaba la raíz blues con vanguardia. Entrevistas con Mingus y McPherson o la escritora Fran Lebowitz más firmas de su biógrafo Brian Priestley y los músicos Christian McBride o Eddie Gomez coronan este soberbio directo.