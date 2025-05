Esta (no) es una película sobre Pavement

La ficha *** 'Pavements'. Rockumental-ficción, EEUU, 2024, 128 min. Dirección: Alex Ross Perry. Guion: Alex Ross Perry y Stephen Malkmus. Fotografía: Lance Bangs, Robert Kolodny. Música: Pavement, Keegan DeWitt. Con: Stephen Malkmus, Scott Kanberg, Jason Schwartzman, Joe Keery, Tim Heidecker.

Con Pavement nos pasó lo mismo que con Los Planetas. Su eclosión en el orbe del rock indie de los noventa nos pilló mirando y escuchando para otro lado, y eso que en casa teníamos a mano y en vinilo el primer disco (Slanted and enchanted) de la banda californiana gracias a mi hermano Alfredo, por entonces mucho más en sintonía con las tendencias que el arriba firmante.

Si esa circunstancia no ha sido obstáculo para la apreciación a posteriori de la música del grupo granadino gracias a una película extraordinaria como Segundo Premio, la cosa se complica en lo meramente cinematográfico a la hora de acercarnos a la influyente banda norteamericana liderada por Stephen Malkmus a través de este filme que busca sortear la ortodoxia del rockumental en una forma híbrida que integra el clásico buceo en el archivo (conciertos, backstage, apariciones en TV, videoclips e incluso anuncios) con el acompañamiento del regreso a los escenarios de la banda en 2022, la preparación de un musical con sus canciones para el off-Broadway, una exposición conmemorativa repleta de memorabilia y una costeada película de ficción sobre su trayectoria antes de separarse en 1999.

Alex Ross Perry (Listen up, Phillip, Queen of earth, Her smell) aspira a integrar todos esos discursos y sus formas, específicamente re-creados para la ocasión, en un filme desigual e inconstante que no termina de explotar su lado cómico y su progresión argumental y que exhibe tal vez un músculo de producción desproporcionado con los fundamentos crudos, la ironía y la ética despojada de una banda que no terminó nunca de encajar en las dinámicas de la industria a pesar de los parabienes de la crítica que llegó a considerarla, en tiempos de Nirvana, Sonic Youth o Smashing Pumpkies, como la mejor de toda aquella generación.

Más que superponer sus capas de forma orgánica, Pavements tiende a dar vueltas sobre sí misma y a confrontar a sus discursos entre sí, donde, como suele pasar, siempre termina ganando el archivo histórico por su poder evocador frente al capricho de ese musical algo impostado y ese biopic con aspiraciones a premio que, aun dejando ver su condición de artefacto autoparódico, resta más que sumar a la historia, la identidad, las etapas y las contradicciones de la banda.