La Plaza de España sucumbe a los 'placeres y pecados' de Vanesa Martín con su concierto en Sevilla

Todos los fieles de la malagueña Vanesa Martín conocen su idilio con la capital hispalense. Y los que son ajenos a su música también saben que cuando la artista pisa Sevilla ofrece conciertos únicos. Se deja la piel en cada canción, en cada letra y en cada sensación. Sus seguidores han llenado espacios emblemáticos de la ciudad para verla. Desde el Auditorio Rocío Jurado hasta La Maestranza. Uno caracterizado por su descomunal aforo, el otro por su historia y legado. La malagueña puso ayer su bandera, que este año es multicolor, en la Plaza de España.

El pasado mes de marzo ofreció un pequeño aperitivo para un selecto grupo de amigos y familiares con un concierto íntimo, de esos que la cantante ya no puede dar, en Las Setas. Una antesala de la multitudinaria cita que protagonizó ayer, jueves 29 de junio.

Su siguiente visita a Sevilla se celebró hace tan solo una semana. Vanesa Martín regresó a la capital hispalense para ejercer como pregonera del Orgullo en la Alameda de Hércules. La cantante ofreció una disertación elegante, sencilla y clara. Confesó que no quería pasar de puntillas por esta señalada fecha y, desde luego, consiguió este objetivo bajo la atenta mirada de unos seguidores entregados.

Lo de ayer fue una muestra de Vanesa Martín en estado puro. Más de 7.000 personas fueron testigos de los Placeres y pecados de la intérprete. Aunque así se llame su último trabajo y su gira, la de Málaga invitó a los presentes a bailar por todos sus discos, regalando destellos de sus trabajos más recientes y de los más vetustos.

A pesar de los pronósticos que barajaron los presentes mientras esperaban el fundido a negro que finalmente se produjo sobre las 22:30 horas, la artista comenzó la velada con los versos "Alguien que sepa frenar enero, / alguien que sepa que viene fuerte" de Frenar Enero. Canción que lanzó en 2014 en su álbum Crónica de un baile. Después llegó el turno de de Nunca me conoció.

"Que locura este abrazo que nos damos hoy. Hemos venido a cantar, a sentir, a fluir y a que las canciones se metan por dentro de vuestros sentidos y os remueva", saludó la artista para dar paso a Mejor de lo que contaste y Dinamita. También hubo hueco para su álbum Todas las mujeres que habitan en mí con Inventas, una de las canciones que, en su contenido y forma, hacen mayor honor al trabajo al que pertenece. Después de esta canción, la artista recalcó que "segundas partes no son buenas, pero cuando pasa el tiempo y la vida hay personas que están destinadas a reencontrarse" para dar pie a Cuando no estabas. Para esta canción no dudó en empuñar una guitarra eléctrica de color rojo brillante.

Uno de los momentos más emocionantes se produjo, después de entonar Si pudiera, con Te has perdido. Una canción que lanzó en 2016 y que para sus seguidores no tiene fecha de caducidad. Prueba de ello fue el vibrante estribillo en el que las miles de voces se sumaron a la de la malagueña para cantar "Y ahora que llegaron a mi vida con más fuerza que desgana, / abriéndome camino donde sólo había zarzas, / dejándome en los ojos más miel que en las entrañas".

Sevillanas para la ciudad de la que está enamorada

Como es tradición hubo un tramo de canciones que regala a su público en acústico. Desde Tengo hábito de ti, que enlazó con la maestría natural de quién pisa las tablas como su propia casa con una pequeña selección del repertorio entre las que se encontró Verano eterno. Con soltura bromeó con el público y con su propio equipo. Se sentía como en casa y lo hacía evidente. "Una vez, hablando con una amiga que vive aquí en Sevilla, llegamos a la conclusión de que no se puede medir el universo, el tiempo o el olvido. Se puede medir con un reloj, pero es indomable como el amor" para cantar 90 minutos, tema icónico que compuso para India Martínez.

Pero también sorprendió a su público con cuatro sevillanas que ha compuesto para la ciudad, sus calles, sus amigos y sus vivencias: "Si algún día no estoy, / y me falta el sentimiento que me traigan a Sevilla, / que ella sabrá rescatarme desde su orilla". Las palmas flamencas del público dieron paso a Punto y coma con un estribillo que suena a nostalgia y desvelo: "No he sabido quererte, / arrancarte la prisa y el nervio, / dejarte en un punto y coma / más que unas horas".

Una reivindicación por el amor libre

La artista aprovechó su actuación para, entre aplausos, reivindicar el amor libre. Al piano entonó De tus ojos, un canto al amor más puro, a ese que da seguridad, confianza y te hace crecer. Una cuestión que, indudablemente, no entiende de géneros: "Puedo adentrarte de lleno en mi vida, / acariciarte y quedarme dormida, / sentirme dueña del mundo en tus brazos, / desconectar y encenderte la prisa".

Acompañada por una banda que la arropó hasta el final, la de Málaga atravesó todas sus etapas vitales en forma de versos. Desde Marzo hasta el éxito Quien lo diría, pasando por No te pude retener y Llega el momento. Aprovechó la ocasión para volver a cantar He sido, tema que compuso para el pregón del Orgullo 2023.

El fin de fiesta lo protagonizó al piano. Sentada frente a las teclas confesó que "era la primera vez que el corazón me dio la espalda" en Como un billete de avión para finalizar con "cojo aire y vuelo". Un trayecto que en Sevilla siempre sabe a poco y que espera un retorno en forma de canción o de la mayor, y necesaria, de las reivindicaciones por el amor libre y sin prejuicios.