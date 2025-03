Raule: "Faltan canciones de amor prácticamente todos los días"

Charlar con Raule es como ponerse al día con un viejo amigo. La humildad que le caracteriza propicia que salgan a flote temas como los precios del alquiler, el deseo de una vida tranquila frente al mar y los sueños por cumplir antes de empezar la entrevista. Todo divagaciones teóricas. En la práctica, Raúl Rubiales (Jerez de la Frontera, 1984) es un todoterreno que no sabe tirar del freno de mano. A pesar de llevar toda una vida en el mundo de la música, empezó a rozar la cima con el álbum Limbo en 2022 y no se ha bajado de la cúspide todavía. Desde entonces, ha ganado discos de oro, ha llenado incontables plazas y ha publicado Zurdo. Trabajo del que se enorgullece profundamente y que considera “un legado” con nombre propio, el de su hijo Avi. En pocos meses empieza nueva gira –Dopamina– con los mismos nervios, incertidumbres e ilusión que el primer día que se echó a la carretera.

Hasta el arranque, lanzará canciones poco a poco, sin prisas. Cuando las musas lo pidan por bulerías. Por lo pronto, el verso "eres todo lo que tengo ahorrado" de Ninfómano resuena en los altavoces de más de 700.000 personas. Y subiendo. Hasta el tres de octubre no pasará por la ciudad. Acaba de colgar el sold out en el Cartuja Center CITE. Repite el hito que firmó en 2023 y lo hace sin luces, fuegos especiales ni artificios. Puro corazón y letras. Atributos que lo convierten en un orgulloso bicho raro dentro del panorama.

Pregunta.Durante una entrevista promocional de su disco Zurdo afirmó que "llegar no es tan difícil como mantenerse". Después de un año girando y de haber hecho la digestión de este trabajo, ¿el resultado ha superado las expectativas?

Respuesta.He superado las expectativas, pero sigo pensando lo mismo. Cuando termina un año es como borrar y empezar de cero, porque tienes nueva gira, nuevo nombre y nuevo espectáculo. En 2024, vendimos casi 60.000 entradas, lo que significa que 60.000 personas ya han visto el show. No podía venir este año con lo mismo o intentando cambiar cuatro colores, porque eso es una estafa y no me gusta engañar a nadie.

P. Confronta con otra reflexión suya que dice que "cada año que pasa le gusta más lo que escribe".

R.Si perdiera esa inseguridad no habría nada de esto. Ese algo que indica que el año que viene volvemos a empezar desde cero, aunque nos haya ido muy bien, provoca que mi cabeza intente crear cosas nuevas. Además, me he dado cuenta de que si haces una buena canción, da igual el espectáculo que traigas. La gente irá a verte por tus composiciones, por tus letras y por tus historias.

P.El comienzo de la gira de Zurdo estuvo marcado por la cancelación de algunos conciertos por problemas de ansiedad. Quiso mostrar esa cara B a la que el público normalmente es ajeno. Fue muy valiente.

R.Hay que dar la cara en todos los momentos. A nadie le gusta hacer un vídeo diciendo que tienes que suspender. 2024 fue el año más grande que he vivido en el plano laboral. Tuve muchos ataques de ansiedad, porque toqué en sitios enormes como la Plaza España. Justo después del concierto en la Plaza de Toros de Jerez, que fue estupendo y lo pasamos fenomenal, me quedé completamente mudo y tuve que suspender. Los nervios son muy malos... es lo que peor llevo.

P.Acaba de decir que este año ha sido algo así como la cima de una extensa trayectoria. ¿Hay algo de la industria que no esperaba y le haya sorprendido?

R. Llevo en la música un montón de años y hasta ahora no se me ha reconocido con premios como el Odeón. Es verdad que había cosas que me tenían un poco mosca. Por ejemplo, los discos de oro que hasta ahora no han llegado y posiblemente los tendríamos desde hace tiempo. Lo bueno es que tengo la libertad de ser independiente, de tener mis ideas y un equipo que apoya todos mis pensamientos por muy locos que sean.

P. ¿Se siente más Camarada Errante, Un Suicida En Paracaídas o Perpetuo Aprendiz?

R. (Risas) Pues me siento los tres cosas. Perpetuo Aprendiz habla de los miedos a no llegar a nada después de todo el trabajo. Siempre estás con la cosa de que en algún momento esto se va a acabar.Ese miedo y ponerme fuera de mi zona de confort es lo que hace que cree mejores canciones. Suicida En Paracaídas describe las relaciones tóxicas que a veces no van y nos empeñamos en que salgan. Y en Camarada Errante agradezco a mi familia todo lo que hace por mí y por este trabajo.

P.El gran éxito de Zurdo es Cómo no te voy a querer. ¿Nos faltan canciones de amor?

R.En el disco Sin Protocolo decidí no escribir al amor. Francamente... me fue fatal. Cuando empecé a componer canciones de desamor, hubo algunas que no funcionaron. Entonces pensé que lo difícil es escribirle todos los días a la misma persona y seguir diciéndole cosas diferentes. Soy un cabezón, elegí el camino difícil y parece que he acertado. Faltan canciones de amor prácticamente todos los días.

P. ¿Cómo será su nueva gira Dopamina?

R.Hasta junio no vamos a hacer ningún concierto. Voy a intentar que, de que aquí a junio, haya por lo menos cuatro o cinco temas nuevos. Quiero cambiar el show para que todo sea diferente. Queremos recordar las composiciones que nos hicieron grandes y cantaré todos las canciones que pueda.

P. Acaba de publicar Ninfómano. ¿Es un adelanto de un nuevo disco?

R.Me lo planteo como un nuevo disco, porque no sé cuándo lo voy a cerrar. Voy sacando canciones y cuando crea que ya está listo, pues diré: Hago un par de temas más y este es el disco de Dopamina.

P.Afirmó en alguna ocasión que quería que Zurdo fuera un legado para Avi, su hijo. Hace poco, explicó que quería comenzar una nueva etapa compositiva con canciones dedicadas a su pareja. Algo así como un cambio de rumbo.

R.He tenido un montón de relaciones tóxicas que, evidentemente, no han salido bien. Pero es verdad que cuando empecé con Alba fue totalmente diferente. Es una persona que me da vida y algo sobre lo que escribir todos los días. Estoy obsesionado con cantarle a mis ex parejas por el rollo del desamor, cuando tengo una persona que me está dando gloria bendita. En Zurdo hay miles de canciones de que hablan de mis colegas y ahora me estoy enfocando en hablar solamente de mí, de mi pareja y de mi vida.

P.¿Estamos "podridos por dentro de tanto amor embustero"?

R.Hay mucha toxicidad en las parejas con pensamientos del tipo es que lo quiero mucho, pero no puedo estar con él. También están los novios que lo dejan y vuelven enseguida. No nos queremos despegar de lo que conocemos aunque no nos llene, pero tampoco queremos conocer algo diferente. Al final... estamos aquí dos días y tenemos que ser felices durante ese tiempo.

P. Dos de sus grandes himnos son Colegas Antibalas y Komando Kanalla. ¿Habrá tercera parte?

R.Siempre he compuesto canciones para mis amigos. Sigo parando en los mismos sitios, juntándome con la misma gente y eso hace que siga escribiendo igual. Si hubiera cambiado mi manera de ser o mi forma de relacionarme, a lo mejor no estaríamos aquí hablando y se me hubiera ido la cabeza. Pero ellos son los que mantienen mis pies en el suelo y me agarran por los tobillos. Se merecen, no que les escriba una canción, sino un disco entero.