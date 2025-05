La inteligencia al servicio de la emoción

La ficha ***** 'Origen'. Jueves Flamencos. Rosario la Tremendita. Cante, bajo eléctrico y percusión: Rosario la Tremendita. Guitarra: Joselito Acedo. Palmas y percusión: Miguel Fernández. Palmas: Tremendo hijo. Lugar: Teatro Cajasol. Fecha: Jueves, 15 de mayo. Aforo: Lleno.

Rosario la Tremendita explicó que “lleva 35 años cantando flamenco”. Me hizo sentirme mayor. Pero me hizo sentirme más mayor la necesidad que al parecer sintió la artista de justificar su presencia en este ciclo. Y la de su bajo eléctrico, con el que interpretó seguiriyas, tonás y las bamberas de la Romería de Yerma de Morente-Lorca, esos jóvenes. Me hizo sentir el peso del entorno que nos rodea. Sus palabras nos hablan de la intolerancia. También el hecho de que aludiera en varias ocasiones a sus orígenes familiares trianeros, al margen del orgullo que la cantaora siente por su saga, nos habla de lo que somos. Pero ¿somos así? ¿Somos intolerantes? ¿Quién le teme al bajo eléctrico? Claro, Rosario la Tremendita podría inscribir en su instrumento “this machine kills fascists”. Hace 100 años hacíamos flamenco con orquesta, violines, saxos y hasta con cornetín. Creo que el público es mucho más inteligente que todo eso. Aunque siempre hay algún imbécil. Es una cuestión de estadística. Es imposible caer bien a todo el mundo.

El público lo que queremos es emociones, no etiquetas. Y la emoción vino a raudales. Y con una enorme inteligencia a su servicio. Rosario la Tremendita hace el mismo tratamiento con composiciones propias o ajenas, sean estas últimas de hace 30 años o de hace 120. Lo pasa todo por su turbina rítmica. La Serneta o Marchena. Valderrama o El Chozas. La guitarra de Joselito Acedo es fresca y clásica al mismo tiempo. Los arreglos son una delicia. Rosario la Tremendita es una excelsa compositora que utiliza su voz como un instrumento más. Y las letras nos presentan a una mujer en carne viva. Que sí, que puede matar fascistas, prejuicios, con su bajo eléctrico. Este es el primero de los dos espectáculos de flamenco que veremos en Sevilla con el título Origen. ¿Es eso otro síntoma? Es muy importante saber y amar de dónde venimos. Porque el conocimiento la pasión no quita. Pero los del Polígono Norte también somos hijos de una madre. Porque es la pasión, el amor, lo que mata los prejuicios. De esta manera brillante comenzó una nueva temporada del veterano ciclo Jueves flamencos de la Fundación Cajasol.