De Pasolini a un planeta salvaje

A partir del próximo 1 de octubre, los suscriptores podrán ver ya clásicos como Ninotchka, Arsénico por compasión, El bazar de las sorpresas, El sueño eterno, La jungla de asfalto o Los tres mosqueteros, westerns míticos como Grupo salvaje, Río Bravo, Pat Garrett y Billy el niño y Los vividores, musicales como Cantando bajo la lluvia, Un americano en París, Ha nacido una estrella, Camelot, Melodías de Broadway 1955, Siete novias para siete hermanos o Brigadoon, completar filmografías de autores como Hitchcock (Yo confieso, Crimen perfecto y Pánico en la escena), Fellini (Amarcord), Antonioni (Blow-Up y Zabriskie Point), Eastwood (Bird, Cazador blanco, corazón negro) o Scorsese (Jo qué noche, Uno de los nuestros y Alicia ya no vive aquí), o recuperar filmes icónicos de los 70 y 80 como Todos los hombres del presidente, Tarde de perros, Deliverance, Qué me pasa doctor, Klute, La noche se mueve, Las amistades peligrosas, Las brujas de Eastwick, Frenético, El cartero siempre llama dos veces y dos cimas en la carrera de Sydney Lumet , El príncipe de la ciudad y La trampa de la muerte.

Anunciado por su fundador Jaume Ripoll como uno de los acontecimientos más felices de su andadura en la plataforma de cine online, la adquisición de derechos de exhibición para Filmin de 75 títulos del catálogo histórico de Warner Bros . no puede sino llenarnos de orgullo y satisfacción.

A continuación, el cortometraje británico Voyage of no return (2009, Erguin Cavusoglu), inspirado en Las ciudades invisibles de Calvino, aborda desde los ojos de un padre y su hijo la noción de una ciudad y su puerto que sólo presencian salidas y nunca retornos.

El estreno del año: 'Cerrar los ojos'

Un torero es siempre torero aunque no toree. Erice siempre será un cineasta aunque no ruede. Sin embargo, a pesar de los indocumentados de siempre, nunca ha dejado de hacerlo. Este ‘regreso’ no llega, por tanto, tras treinta años de parón, aunque sí que tiene algo de summa y testamento (vivo): los ecos de la autobiografía se camuflan en un doble relato de desaparición, búsqueda y reencuentro que sólo puede acabar, si es que acaba, en una sala de cine y frente a una pantalla que nos interpela.