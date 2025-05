La Sevilla barroca de la Accademia del Piacere y el Ballet Flamenco de Andalucía

Un ambiente festivo y una sincera satisfacción se respiraba esta mañana en el Teatro de la Maestranza con motivo de la presentación de Origen. La semilla de los tiempos, una gran producción que verá la luz el próximo domingo día 18 en una única función que está a punto de agotar las localidades.

En dicho espectáculo, música y danza comparten protagonismo a partes iguales. La música está a cargo de la Accademia del Piacere, uno de los grupos de música antigua más prestigioso de toda Europa, liderado por el violagambista Fahmi Alqhai; el movimiento, del Ballet Flamenco de Andalucía que dirige desde finales de 2023 la granadina Patricia Guerrero. Una joven artista que se encuentra en su mejor momento creativo y que, a la larga nómina de premios que ya posee -como el Nacional de Danza-, acaba de sumar el Premio Talía a la Mejor Intérprete de Danza de 2024.

Ambos artistas compartieron mesa con la Consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, el director del Maestranza, Javier Menéndez y el director del Festival de Granada, Paolo Pinamonti. Con ellos, entre el público, los principales representantes de la Consejería de Cultura y de las numerosas entidades que han colaborado en la producción.

Del Pozo volvió a destacar con pasión la labor desempeñada por Guerrero al frente de un Ballet que acaba de cumplir 30 años y con el que ha logrado algo que parecía imposible, como es realizar tres montajes en apenas un año y medio: Pineda. Romance popular en tres actos, estrenado en el Generalife granadino el verano pasado, la suite flamenca Tierra Bendita, estrenada en Chile el pasado mes de enero y este Origen que verá la luz el próximo domingo.

La Consejera se mostró segura de que esta propuesta “arriesgada y diferente, fruto de la sintonía entre dos grandes creadores, será un hito para el BFA y para el flamenco que, como se ha podido comprobar en tantas ocasiones es salsa para todo, combina con todo y lo enriquece todo”. Satisfecha, además, de que el espectáculo, coproducido por la Accademia del Piacere, la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Teatro de la Maestranza y el Festival Internacional de Música y Danza de Granada, haya contado también con la colaboración del Festival de la Guitarra de Córdoba y el Festival Castell de Peralada (Girona).

Finalmente, del Pozo destacó que el espectáculo nace “con una vocación de traspasar no solo las fronteras artísticas sino también las geográficas ya que la plataforma francolalemana arte.tv lo va a difundir a partir del 21 de mayo “convirtiendo a Andalucía en un escaparate frente al mundo”.

Javier Menéndez, por su parte, subrayó el orgullo que supone para el teatro que dirige coproducir y acoger una propuesta como esta mientras que Paolo Pinamonti, director del Festival de Granada, mostró también su satisfacción por recibir el espectáculo -en el Palacio de Carlos V a petición de la propia Patricia Guerrero-, el próximo 25 de junio, y destacó la necesidad de crear redes entre todos los festivales y teatros de Andalucía.

De izquierda a derecha, Patricia Guerrero, Fahmi Alqhai, Patricia del Pozo y José Vélez / M.G.

Entrando ya en materia, Fahmi Alqhai definió el proyecto como una continuación, en cuanto a investigación musical se refiere, de Paraíso perdido, un espectáculo íntimo y delicioso estrenado en la Iglesia de San Luis de los Franceses durante la Bienal de 2020 y en el que músico y bailarina se atrevieron ya con las bulerías Marionas, los Canarios de Gaspar Sanz o el bellísimo Passacaglia de la Sonata del Rosario de Biber.

“Hemos intentado recuperar esa búsqueda. Conceptualmente Origen ahonda en lo profundo de nuestro pasado, en todos los mestizajes que se produjeron en la Sevilla de los siglos XVI y XVII donde a las tradiciones españolas se sumaba todo lo negro, lo americano y también lo europeo, porque no podemos pasar por alto la llegada de la Capilla Flamenca junto a Carlos V cuando vino a proclamarse rey de España”, afirmó Alqhai.

Y volvió a insistir el músico en que “Origen no es un proyecto historicista y aunque hunde sus raíces en todos esos mestizajes, flota sobre ellos haciendo que el peso de la historia no se convierta en un lastre sino en algo orgánico, en un trampolín que nos lleva casi a una rapsodia. Está claro que la música y la danza, flamenco incluido, maman de la historia de muchas maneras y no queríamos ofrecer un enfoque único; de ahí que también aparezca el reflejo de lo que todo ese potaje generó en muchos países y en numerosos compositores europeos”.

Por último, Patricia Guerrero, directora del BFA, coreógrafa, directora artística y codirectora del espectáculo, además de intérprete, agradeció el apoyo de todos -artistas, técnicos y políticos-, y se mostró feliz de estrenar en el Maestranza, un escenario que siempre ha tenido magia para ella.

“A pesar del trabajo enorme que hemos realizado para traer el barroco a nuestra manera de sentir actual, yo me he sentido en todo momento en casa. Con Fahmi, porque me conoce desde que tenía 22 años y tenemos una complicidad enorme; con Juan Dolores Caballero (responsable de la dramaturgia y la codirección de escena) que desde hace años es para mí un referente, con Dani de Morón (composición y guitarra flamenca) y Agustín Diassera (percusión), mis dos paladines…

Y estoy feliz con todo el equipo del BFA. Los chicos han madurado muchísimo, porque no es fácil desprenderse de parte de lo aprendido para adentrarse en la música clásica, que tiene otro tipo de tiempo”.

Las bailarinas y los bailarines del Ballet Flamenco de Andalucía, en efecto, se las han tenido que ver aquí por primera vez con bailes como las jácaras, las zarabandas y las marionas, con danzas de corte y de calle, al igual que la voz flamenca de Amparo Lagares ha tenido que dialogar con la de la cantante lírica Quiteria Muñoz.

La directora destacó también “el maravilloso trabajo” de Pablo Árbol con el vestuario. El joven granadino, autor también de los trajes de Pineda y, anteriormente, de algunos de los espectáculos de Patricia Guerrero, se está convirtiendo en una figura relevante en el mundo de la escena. Y no puede olvidarse que otro factor fundamental del montaje, la luz, está a cargo de una iluminadora de la talla de Olga García.

Origen. La semilla de los tiempos estará el próximo domingo, a las 19:00 en el Teatro de la Maestranza. Luego viajará a Granada (el 25 de junio), Córdoba (8 de julio), Castell de Peralada (10 de julio) y al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro el 18 de julio.