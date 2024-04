En la sombra de los focos: Marilyn y las avispas

El director de cine y guionista Miguel Ángel Caro (Utrera, 1978) estrena en salas su primer largometraje de ficción, Marilyn y las avispas. Este 5 de abril llega a los cines la historia de una aspirante a actriz –Sonya Gallardo- que rememora la última noche de Marilyn Monroe. Un trabajo en el que este cineasta sevillano –que cuenta con una larga y premiada trayectoria- nos retrata a los diferentes personajes que transitan por el mundo de la cultura y por la vida misma. Un retrato que procura reformular esa visión –ingenua- de lo cultural como un concepto de significados nobles. Como un lugar ajeno a la barbarie, la lacra social, el abuso.

“La sinopsis de esta película es la historia de una mujer con una vida rutinaria, convencional, cuyo sueño es ser actriz. Un sueño que no se toma demasiado en serio hasta que le toca la oportunidad de interpretar a Marilyn Monroe en una obra de teatro. La protagonista también se da cuenta de las similitudes que tiene no tanto con Marilyn Monroe como con Norma Jean Baker. Es decir, la protagonista, Sonya, se da cuenta de que se asemeja no tanto con el mito sino con la mujer”, explica detalladamente Miguel Ángel Caro.

Marilyn y las avispas nos señala esa sombra que produce la luz del foco. Ese ángulo oscuro que siempre esconde el mito. Esa historia triste y de crueldad que ha conocido el ídolo de masas y que lo marca, de manera traumática, para siempre. Son muchos los casos que podríamos mencionar. El reparto de este largometraje cuenta con la participación de Sara Galisteo como protagonista, y con actores y actrices como Manel Torquet, Astrid Albornoz, Carmen Vilas, Joana Vilá, Jorge Salinas y Lucía Jurgo.

"Intento hacer un retrato de lo que se mueve en las escuelas de interpretación, en los teatros, en el cine… con respecto al abuso de poder”, relata el cineasta

“El arte tiene muchas variantes, y poca gente conoce el de las sombras. Muy poca gente sabe lo que se mueve dentro de las bambalinas. Esta película es una crítica sobre la precariedad, entre otros temas. Intento hacer un retrato de lo que se mueve en las escuelas de interpretación, en los teatros, en el cine… con respecto al abuso de poder”, relata el cineasta.

Marilyn y las avispas nos revela por tanto esa faceta amarga y difícil del cine, y del espectáculo en general. Una película que nos desacraliza el encanto que pudiera tener el arte y la vida pública. “He intentado hacer una anatomía forense de actitudes deplorables, reprochables y dantescas. Ese retrato de la suciedad que hay detrás de las bambalinas”, desarrolla el director.

El largometraje, que ha contado con la producción de La Favorita Produce y de Grupo Tranquilo – esta última comandada por Santi Amodeo y por Daniel Pérez Astiárraga-, “se ubica en la pandemia”. Recrear ese momento ha supuesto, afirma Miguel Ángel Caro, “una dificultad añadida”. “Lo he querido situar en esa época reciente para reflejar un momento histórico en el que la sociedad estaba caminando como un funambulista por un cable”, precisa el director.

Un caminar –un contexto histórico- que es análogo a las circunstancias que vive la protagonista de Marilyn y las avispas, pues ella, en su vida personal, también transita por un momento de inestabilidad, de desconcierto, de incertidumbres, de crisis. Ese instante en el que las preguntas y las respuestas se suceden rápidas y no sabemos bien dónde empiezan unas y acaban otras.

“En esta película lo que hemos querido hacer, en resumen, es dar a conocer la realidad que se esconde detrás de todo mito”, concluye Miguel Ángel Caro. Ya sea el mito de la cultura, el mito del cine o el mito de Marilyn Monroe.