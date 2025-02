Sunset Callas: Angelina Jolie lo da todo, pero no es suficiente

La ficha ** 'Callas'. Biopic. 2024. Italia. 123 min. Dirección: Pablo Larraín. Guion: Steven Knight. Fotografía: Edward Lachman. Intérpretes: Angelina Jolie, Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Haluk Bilginer, Kodi Smit-McPhee.

A ese excelente director que es el chileno Pablo Larraín le salió tan bien Jackie (2016) que se animó (o le animaron) a crear una trilogía de biografías de mujeres famosas con trasfondos desdichados. A este hombre le van bien las biografías realistas, caso de Jackie, las que se permiten algunas licencias enriquecedoras, caso de Neruda, estrenada el mismo año que la de la viuda de Kennedy, y las que se dan licencia para fantasear como si el biografiado fuera representado a través de una caricatura con tintes goyescos, caso de El conde(2023), en la que Pinochet era representado como un vampiro. Por desgracia la que dedicó a Lady Di –Spencer (2021)- fue muy mala y la que ahora dedica a María Callas, sin ser tan fallida, no alcanza ni de lejos la fuerza dramática y originalidad, dentro del realismo, de Jackie.

Angelina Jolie lo da todo, pero no es suficiente. La Callas era la Callas, tanto sobre los escenarios de los teatros de la ópera como ante las cámaras: Pasolini la dirigió en Medea (1969), no casualmente el personaje que interpretó más de treinta veces en la ópera de Cherubini y marcó su despedida de La Scala en la legendaria representación de 1962 -en el ocaso su estrella forzado por la cruel exigencia del público y en parte justificado por descuidar su voz a causa de su vida privada- en la que, tras ser silbada, se volvió al público y, puño alzado, le dirigió a él, en vez de a Jasón, ho dato tutto a te y crudel. Tras lo que impuso un silencio impresionante seguido de una ovación. Esta anécdota da idea del carácter, la grandeza y la tragedia de la diosa de la ópera.

No sé qué actriz podría interpretar a esta fuerza de la naturaleza. La única que se me ocurre, si viviera, es la también griega Irene Papas que interpretó, con tanta fuerza, a Antígona, Electra, Ifigenia, la Anticlea de La odisea y la Helena de Las Troyanas. Entre las actrices actuales no encuentro ninguna. Angelina Jolie se esfuerza sabiendo en las manos de qué gran director está, la grandeza del personaje que interpreta y la necesidad de reforzar su filmografía con una gran interpretación trágica. Y hace una muy buena interpretación. Pero no basta. No es Callas. No puede serlo.

Larraín tampoco le ayuda desde la dirección (me refiero a lo formalmente cinematográfico, no a la dirección de la Jolie a la que le exprime sin dejarle una gota que dé). Si Angelina Jolie no logra, pese a su gran esfuerzo, la total credibilidad que Natalie Portman dio a Jackie Kennedy, el director tampoco logra dar -en su caso sin esforzarse tanto como su actriz- con el tono de aquella película pese a recurrir a un planteamiento similar: si en Jackie cogía a su personaje en su momento de su mayor destrozo emocional, poco después del asesinato de Kennedy, aquí lo coge en su final tras años de fracasos, soledad y agonía emocional -perdidos su tesoro, su voz, su droga más potente que todas las pastillas que ingiere, la adoración de su público, y su amor, Onassis- para retomar su vida a base de flashbacks en un innecesario blanco y negro. ¿La responsabilidad mayor es del guionista Steven Knight, autor de títulos estimables como Negocios ocultos o Promesas del Este pero también de pifias como Aliados o, precisamente, la fallida Spencer de Larraín? Cabe preguntarse por qué, tras el mal resultado del biopic de Lady Di, el director ha vuelto a recurrir a este guionista.

La puesta en imagen, gran fotografía, suntuosa ambientación, no remedia los fallos del guión. A esta película le falta aire, vida, emoción. No se trata de un voluntario distanciamiento, sino de un déficit. Las tentaciones oníricas en las que cae el director no añaden emoción ni originalidad. Este Crepúsculo de los Dioses o Sunset Callas, con la diosa ya sin culto olvidada en su mansión, no convence.