Superbritánico, autor del cartel del Orgullo de Sevilla 2025: "Aquí el arte y la opinión se viven con pasión"

El sevillano Daniel Vivas –conocido como Superbritánico– firma el cartel de las fiestas del Orgullo para la edición de este año. Una celebración que arranca hoy con el tradicional pregón en la Alameda de Hércules y terminará el domingo, cabalgata mediante haciendo frente a los casi 44ºC. Pero volviendo al diseño de esta obra que ya engalana las paredes de más de una vivienda y las farolas y marquesinas de la ciudad, su autor –que repite hazaña por segunda vez– ha mezclado con soltura reivindicación, historia y tradición. El lema Tos por igual –como clara y respetuosa referencia a la Semana Santa hispalense– se da la mano con las chimeneas del Monasterio de la Cartuja, símbolo de la propia capacidad de transformación de la capital.

Pregunta.¿Qué mensaje debe lanzar un cartel?

Respuesta.Debe ser capaz de transmitir un mensaje claro, directo y emocional. Tiene que conectar con el pueblo, representar una festividad o a quienes reivindica y, al mismo tiempo, invitar a la participación. En el caso del cartel del Orgullo, ese mensaje debe ser inclusivo, positivo y representativo del colectivo LGTB, y debe tener un guiño a la historia y a la idiosincrasia de la ciudad.

P.¿Por qué los que se han diseñado últimamente para diferentes festividades en la ciudad no han estado exentos de polémicas?

R.Porque un cartel no es solo una imagen, es un espejo en el que se mira toda una ciudad y Sevilla tiene mucha personalidad, muchas sensibilidades y un vínculo muy emocional con sus tradiciones. Cuando algo toca lo simbólico o lo identitario es fácil que surjan opiniones encontradas. En los últimos años, además, el cartel ha dejado de ser solo una pieza informativa y se ha convertido en una declaración artística, lo que inevitablemente genera debate. Y eso, aunque incómodo a veces, también es síntoma de una sociedad viva y con espíritu crítico.

P.¿Cuántos expertos en cartelería campan por Sevilla?

R.Muchos más de los que uno imagina, sobre todo cuando se presenta un nuevo cartel. Sevilla es una ciudad muy creativa y muy crítica, y eso se nota. Cada vez que sale un cartel, florecen diseñadores, historiadores del arte, tipógrafos y analistas del color en redes sociales y en las barras de los bares. Pero eso también forma parte del encanto de esta ciudad. Aquí el arte y la opinión se viven con pasión. Sin embargo, más allá de esa efervescencia espontánea, lo cierto es que en Sevilla hay un gran número de profesionales con una trayectoria consolidada en el ámbito del cartelismo, tanto desde el punto de vista artístico como gráfico. Cartelistas como Salustiano, Nuria Barrera, Ana Jarén, Daniel Dalopo o Rubén Terriza, quien me encantaría que realizará el cartel del Orgullo del año que viene, han contribuido en los últimos años a elevar el nivel y la visibilidad de esta disciplina.

Sevilla es una ciudad muy creativa y muy crítica, y eso se nota"

P.¿Qué ha querido representar en el cartel del Orgullo de este año?

R.Es una levantá dedicada a esa parte del colectivo LGTB que forma parte del mundo de las hermandades o que vive con pasión la Semana Santa. El lema Tos por igual procede de una de las voces más conocidas de nuestra Semana Santa y continúa, estética y conceptualmente, la serie que comenzamos en 2021 con el cartel del Orgullo de las crestas de Curro que tantas alegrías nos dio. Como aquel cartel, el de este año también pretende reflejar la diversidad que existe en nuestra ciudad; una ciudad llena de contrastes en la que todo el mundo tiene cabida.

P.Últimamente se están recuperando ciertos motivos que recuerdan a la Expo 92, ¿vivimos en la era de la nostalgia?

R.Sin duda. En tiempos de incertidumbre, mirar hacia atrás, sobre todo hacia momentos que marcaron un imaginario colectivo como la Expo 92, se convierte en refugio y en una forma de reencontrarnos con una identidad que, con el paso del tiempo, ha adquirido un valor casi mítico en el relato de la ciudad. La Expo fue un hito que puso a Sevilla en el mapa internacional y que dejó una estética muy reconocible asociada al futuro, al color y a la celebración. Recuperar esos códigos visuales es una manera de rendir homenaje a aquel momento de apertura y optimismo, pero desde un presente más consciente, más inclusivo y más diverso.

El cartel del Orgullo diseñado por Superbritánico. / M. G.

P.¿Por qué el diseño principal está inspirado en las chimeneas del Monasterio de la Cartuja?

R.Es un símbolo arquitectónico muy reconocible dentro del paisaje sevillano, vinculado tanto a la historia industrial de la ciudad como a su capacidad de transformación. Pero, además, tiene una relación directa con la cultura británica. Esas chimeneas fueron construidas por Charles Pickman, un empresario inglés que fundó la fábrica de loza de la Cartuja en el siglo XIX.

Un cartel no es solo una imagen, es un espejo en el que se mira toda una ciudad"

P.¿Qué ha significado volver a ser el autor del cartel del Orgullo de la ciudad?

R.Realizamos el cartel de 2021 para el gobierno de Antonio Muñoz y ahora para el gobierno de José Luis Sanz a los que estoy muy agradecido. Volver a ser el autor del cartel del Orgullo de Sevilla es, ante todo, un honor enorme y una responsabilidad todavía mayor. Esta segunda vez me ha permitido cerrar una serie, mirar con más madurez y perspectiva y tratar de aportar una nueva propuesta que abrace la diversidad desde lo local, desde lo que somos. Cada cartel es una oportunidad de visibilizar y de generar conversación.

P.En unos días cerrará la tienda física de Superbritánico, ¿por qué esta decisión?

R.Hace meses me informaron que la calle Dueñas, donde tenemos nuestra tienda, estaría de obras cerca de un año. Cuando lo supe se me cayó el mundo encima; después de la inversión y el esfuerzo realizado durante los dos últimos años no me lo podía creer. La semana pasada comenzaron las obras y, lamentablemente, después de mucho sopesar y buscar alternativas y posibles soluciones, decidí cerrarla para siempre. Mantener una tienda y un almacén en el centro de una ciudad conlleva unos costes altísimos que, sin afluencia de público y, sin ventas, no se pueden cubrir. Además, llevo más de catorce años trabajando sin parar y necesito bajar el ritmo y dedicar más tiempo a mi familia y a mí mismo.

P.Aunque no haya tienda física, ¿retomará la marca con nuevos diseños?

R.A veces parar también forma parte del camino. Aunque nos daremos un descanso, me encantaría retomar la tienda online cuando encontremos un nuevo almacén y sintamos que podemos crear nuevos diseños, sin presiones ni prisas. Además, me ilusiona la idea de explorar nuevos horizontes con Superbritánico. Como suelo repetir en redes: A Londres siempre se vuelve.