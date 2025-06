El talento de Inger y la energía de la juventud

**** ‘Momentum’. Take off Dance – Johan Inger Youth Project. Bailarines: Emily Borghäll, Giovanni Cianciusi, Valeria Cianciusi, Andrea Farfán, Noga Fel, Víctor Manuel Fernández, Claire Foody, Rebeca García, Nathéo Souquet, Agathe Vareilhes, Emma Hall, Piper French, Luisa Collomb, Melina Koutava, Helena Miralles, Laia Fimia, Agathe Mareilhes, Jade Roebben y Claudia March. Coreografías: ‘Rain Dogs’. Coreografía y escenografía: Johan Inger. Dirección de ensayos y puesta en escena: Carolina Armenta. Música: Tom Waits. Vestuario: J. Inger y C. Armenta. Iluminación: Peter Lundin. ‘Become’. Coreografía: Johan Inger. Dirección de ensayos: Carolina Armenta. Diseño de luces: Diego Cousido. Vestuario: J. Inger y C. Armenta. Fecha: Martes, 24 de junio. Lugar. Teatro Romano de Itálica. Aforo: Casi lleno.