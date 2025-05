La otra madre

La ficha ** 'Tras el verano'. Drama, España, 2025, 90 min. Dirección: Yolanda Centeno. Guion: Yolanda Centeno y Jesús Luque. Fotografía: José Luis Bernal. Música: Pablo Cervantes. Intérpretes: Alexandra Jiménez, Juan Diego Botto, Ruth Gabriel, Álex Infantes, Tamara Arias

El primer largo de Yolanda Centeno prolonga su corto previo (Imposible decirte adiós) para tomarle el pulso a nuevos modelos de familia y relaciones derivadas a partir de un quinteto de personajes que tiene a un niño de 6 años como epicentro de afectos, rupturas, frustraciones y derivas legales.

El filme nos presenta a una pareja en plena ruptura, Paula y Raúl (Juan Diego Botto y Alexandra Jiménez), de vacaciones en la costa junto al hijo del primero. A su regreso, la madre biológica entra en escena, también la nueva pareja (Ruth Gabriel) de Paula, con quien ahora convive.

Se diría que el guion de Centeno y Jesús Luque ha rebuscado entre la casuística de las separaciones y la recomposición para ponérselo un poco más difícil a esos adultos y a ese niño que se debate entre las cosas de su edad, el régimen de visitas, la custodia compartida y esa tercera mujer, ahora ausente, con la que sin embargo ha establecido ya un fuerte vínculo.

La película busca posicionarse en todos los frentes de su particular vaivén afectivo, intentando equilibrar el punto de vista de cada uno sin tensar demasiado las situaciones. Empero, da la sensación a veces de que el niño es utilizado como víctima propiciatoria del juego adulto. Mientras tanto, la puesta en escena confunde impresionismo con afectación y peca de cierto amaneramiento que también salpica a las interpretaciones. Tras el verano no renuncia empero a encontrar una salida y una solución equitativa a su compleja red de relaciones, decisiones y emociones cruzadas. Habrá que confiar en que no queden demasiadas secuelas.