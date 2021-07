El último café con Bosco

Juan Bosco Díaz-Urmeneta fue mi primer profesor de Estética en la antigua Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. A algunos de nosotros, sus clases nos rompieron los esquemas.

Bosco impartía sus lecciones caminando por el pasillo central del aula; se alejaba para mirar con perspectiva la imagen proyectada en la pantalla. Refunfuñaba cuando el proyector de diapositivas, unido a las lamentables condiciones visuales de aquel espacio universitario, nos arrojaba reproducciones que dejaban mucho que desear. Bosco contestaba a las dudas que, a veces, algunos osábamos preguntar aun a sabiendas de que nuestra ignorancia se agigantaba al cotejo de su sabiduría. Sé de sobra que sobreestimaba a las personas, incluidos a sus alumnos. Lo que no tengo tan claro es si él supo alguna vez que el efecto que causaba ese tratamiento, casi siempre inmerecido, resultaba más que estimulante y motivador.

Años después, tuve la suerte de escuchar sus impresionantes clases de posgrado en un curso de doctorado dedicado a los dos volúmenes que Gilles Deleuze había dedicado al cine. En aquellos momentos, no podía imaginar un lujo académico mayor. Bosco tenía preparada una cinta de vídeo en la que había encadenado prácticamente todas las secuencias cinematográficas de las que hablaba el filósofo francés. Era así de infatigable: podía organizar a lo grande las clases de un curso de doctorado que quizás sólo iba a impartir una vez.

Por aquellos años, Bosco andaba ya trabajando en la que sería una de sus obras fundamentales: un trabajo impecable sobre la perspectiva central del Renacimiento, basada en los conceptos de iconografía e iconología de Panofsky. Me refiero a La tercera dimensión del espejo: ensayo sobre la mirada renacentista. El libro orbitaba también en torno al que ha sido uno de sus más admirados filósofos, con permiso de Isaiah Berlin: Giordano Bruno, a quien Bosco volvió muchos años después, en un volumen que editamos en 2019 y que dedicamos a otro de nuestros compañeros fundamentales de departamento, el Catedrático de Estética Diego Romero de Solís. En colaboración con él, Bosco publicó algunos libros que hoy forman el haber de nuestro grupo de investigación: La memoria romántica (1997), Variaciones sobre el cuerpo (1999), Símbolos estéticos (2001), Variaciones sobre el color (2007), Paisaje y melancolía (2011), En ningún lugar (el paisaje y lo sublime) (2015) y, por último, Razón y sentimiento en la estética moderna y contemporánea (2019).

Bosco dejó de dar clase en la Facultad de Comunicación, después también de haber prestado su servicio como Secretario durante el mandato del decano Carlos Colón, cuando empezaron a modificarse los planes de estudio previos a la instauración del Espacio Europeo de Educación Superior. Antes de marcharse a la Facultad de Geografía e Historia, puso en pie varias asignaturas como Fenomenología de la Percepción Estética. De ella llegó a preparar valiosas notas de profesor que nunca quiso dar a la imprenta porque las consideraba pequeñas para lo que se esperaba de una publicación académica. La subestimación de su propio trabajo era inversamente proporcional a la estima que dispensaba Bosco al resto del mundo.

A Bosco siempre le interesó la filosofía, no sólo la estética, pero creo posible decir que académicamente disfrutó sobre todo de sus trabajos sobre arte actual. Muy conocidos y laureados son los últimos estudios dedicados a Carmen Laffón, pero quizás no lo sean tanto algunas otras joyas redactadas en torno a autores. Tengo claro cuál es mi artículo preferido de esta otra línea de trabajo: el ensayo que dedicó a La planchadora de Picasso con el bello título de Lírica cruel. Con qué avenencia asociaba la descripción formal con la emoción estética.

Los trabajos académicos de Bosco son meticulosos, esmerados, cuidados hasta en el más ínfimo detalle. Y así era él también. Su carácter era seco, pero cercano cuando tomaba confianza; tímido, pero cariñoso en cuanto se le prestaba familiaridad. Pero, sobre todo, Bosco era un hombre serio en todos los sentidos de la palabra: formal en el trabajo, respetuoso con las personas, inteligente con los textos filosóficos, y sensible con el arte. Me quedaré leyendo sus apuntes, sus notas y sus críticas, mientras me tomo en su memoria nuestro último café.

(Inmaculada Murcia Serrano es profesora del Área de Estética y Teoría de las Artes del Departamento de Estética e Historia de la Filosofía de la Universidad de Sevilla, vicedecana de Calidad, Posgrado e Investigación y coordinadora del Máster en Filosofía y Cultura Moderna de dicha institución)