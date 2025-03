Un viaje a ninguna parte

*** ‘Remachine’. Jefta van Dinther. Coreografía: Jefta van Dinther. Creada e interpretada por: Brittanie Brown, Gyung Moo Kim, Leah Marojević, Roger Sala Reyner, Sarah Stanley. Iluminación: Jonatan Winbo. Vestuario: Cristina Nyffeler. Sonido: David Kiers. Incluye música especialmente compuesta basada en Ugly and Vengeful, Red Sun y The Truth, The Glow, The Fall de Anna von Hausswolff. Dramaturgia: Gabriel Smeets, Maja Zimmermann. Lugar: Teatro Central. Fecha: Viernes 14 de marzo. Aforo: Casi lleno.