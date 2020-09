La utopía de Homero en Cádiz ¡Viaje a Ítaca…! ¿Viaje a Cádiz…? Desde La Caleta con amor

ESTE verano, un año más, he podido compartir y saborear los maravillosos aires de La Caleta, una playa familiar por excelencia en la que se puede vivir y disfrutar de formas diferentes; y, revivir costumbres, recordar su historia milenaria y valorar sus tradiciones. Una playa en la que cada día descubrimos algo nuevo. Su orientación la resguarda del levante, por eso es perfecta cuando este habitual compañero nos hace una visita. Una playa rodeada de una larga historia. Dos castillos, el de Santa Catalina y de San Sebastián, flanquean al Balneario de la Palma.

Pero, ¿qué tienen que ver la utopía de Homero y La Caleta?; abordemos la respuesta. En la actualidad no existe una teoría definitiva con la que se demuestre que la Ítaca de la que procedía Ulises, protagonista de La Odisea de Homero, sea la actual Ítaca del mar Jónico. Se mantiene viva la leyenda y la incertidumbre acerca de la auténtica localización geográfica de la patria del héroe homérico. La mayoría de los expertos afirman que las descripciones que Ulises hace de su patria son completamente inaplicables a la verdadera isla jónica de Ítaca.

¿Dónde se encuentra la Ítaca de Ulises? Existen varias teorías para responder sobre su verdadera ubicación geográfica. Robert Bittlestone sitúa la patria de Ulises en la península de Paliki en la isla de Cefalonia (Fig. 1). Esta península había sido una isla en tiempos antiguos al estar separada de Cefalonia por un canal marino que con el tiempo se habría cerrado. Dicha isla correspondería con la de Duliquio, que esta situada al oeste de Ítaca (Fig.1).

Con el investigador neozelandés Pocock llegamos a las costas de Sicilia y sur de Italia en este curioso crucero arqueológico. Su objetivo es demostrar que los lugares que Ulises toca a lo largo de su viaje son puntos exactos y reales de Sicilia y de la mitad occidental del Mediterráneo, aunque bajo nombres ficticios. Según esta teoría La Odisea sería un poema alegórico sobre aguas fenicias. Esta hipótesis ha sido denegada por carecer de consistencia.

Diversos investigadores alemanes, entre ellos Dorpfeld, defienden que la Ítaca de Ulises es la actual isla de Léucade (Fig. 1); isla griega situada en el mar Jónico, al norte de las islas de Ítaca y Cefalonia. Su teoría esta basada en los pasajes de La Odisea. De dicha interpretación se deduce que tendría que ser la más occidental de las islas Jónicas y, además, la más próxima a tierra firme (versos 171-173, 190 y 224).

Todas estas hipótesis, como opina el profesor Suárez de la Torre, ven una corroboración geográfica no sólo de la posición de Ítaca, sino también de lugares concretos mencionados en la Odisea. Da la impresión de que estamos ante un divertido juego de los parecidos o ante un extraño puzle en que las palabras homéricas se quieren hacer encajar con un lugar de la corteza terrestre. Ahora bien, todo esto se ha hecho puramente a ojo, con un fundamento arqueológico insuficiente, por no decir nulo.

Théophile Cailleux (1816-1890) autor de una obra sobre geografía homérica (Atlantic lands described by Homer) y Jacob Wilkens (1936- 2018), en Where Troy Once Stood?, opinan que Ítaca debía buscarse en el suroeste de España, en el delta del Guadalete, en algún lugar entre Jerez y Cádiz. Cailleux identifica el manantial de Arethusa en la actual Fuente Amarga cerca de Chiclana de la Frontera (Figs. 2) y el Monte Nérito de Ítaca en Nertobriga (ciudad fuerte) en la Isla de León (San Fernando) (Fig. 2). Dicha información esta respaldada por la que aparece en un mapa del sur de Celtiberia del geógrafo griego Ptolemaeus.

En relación con Nertobriga quiero resaltar que las excavaciones realizadas en el yacimiento alfarero de Torre Alta en San Fernando han dado a conocer por vez primera un taller completo de producción cerámica perteneciente a la etapa tardopúnica, relacionado con la reactivación de la actividad exportadora salazonera y de garum.

Está demostrado que, en el siglo V a.C., el torno de alfarero y los hornos de tiro vertical de tradición fenicia se encontraban plenamente integrados entre los habitantes del valle del Guadalquivir y de Gadir, y perduraron hasta la época romana. Sería al menos atrevido por nuestra parte que estos datos nos llevaran a ratificar la hipótesis de Wilkens y de Cailleux que defienden que el Monte Nérito sería Nertobriga.

Wilkens argumenta que el océano Atlántico fue el teatro de La Odisea en lugar del Mediterráneo. Hace referencia a dos topónimos, los puertos de Forcis y de Ritro, que aparecen en la Odisea y que los ubica en Cádiz; además de los de Aretusa y el Monte Nérito comentados (Figs. 2). Según la teoría de Wilkens Ítaca estaría ubicada en la actual Cádiz: el Puerto de Forcis sería La Caleta y el de Ritro el actual muelle (Fig. 2).