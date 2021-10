Sobre cierta asignatura muy pendiente

Asignatura pendiente en asuntos municipales es el de la recogida de basuras. No se acaba de dar con la tecla para que quitarse de encima los desechos diarios no sea un suplicio. Han sido varias las fórmulas, pero ninguna ha cuajado y hete aquí que a diario hay que pegarse una caminata con la bolsa en la mano desde casa hasta los contenedores más cercanos. Contenedores que en aras a la limpieza de la ciudad han disminuido cuantitativamente, por lo que se dan casos de distancias indudablemente largas y que originan molestias que se incrementan en razón de la edad del usuario. Han sido muchos los sistemas de recogida de basuras elegidos, pero ninguno ha cuajado y no cabe la menor duda de que ir con la basura a una distancia de trescientos o quinientos metros no es lo más adecuado. ¿Se aprobará por Don Quien Corresponda algún día dicha asignatura?