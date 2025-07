Dioses de sí mismos

Una genialidad. Atentos. Feijóo quiere conquistar el centro para ganarle por mayoría absoluta a los socialistas (no digo a Sánchez, porque, la verdad, no creo que quiera repetir aventura sino buscarse algo muy lejos de España y vivir, que la vida es breve como una puesta de sol) y al duro hueso de Vox (los otros son los otros).

Lo han debido persuadir de que es la fórmula. España es de centro, unos años de centro izquierda y otros de centro derecha, pero de Centro. Nunca de extrema derecha por mucho que lo diga este desalmado presidente que padecemos. Ni de extrema izquierda. Bien mirado, todo es filfa; pero bueno, hay gente que cree en esto. Digo más, si Feijóo logra convencer al electorado de que es sincero, que no quiere salirse del centro, pese a que se la tiene jurada a los nacionalistas vascos y a los indepes catalanes (con razón), que no son el centro, como todo el mundo sabe, son esto que son, gente a las que España les importa un pimiento pero que todavía no ha llegado el momento que no llegará nunca, con seguridad. O sea, gentes que cuanto peor, mejor, que se dice. Bueno, es toda una elucubración, algo gratuito muy del gusto “de Madrid” esto que vengo diciendo. Intrigas, secretos, mentiras. Y grabaciones de Koldo (las de Villarejo son peores). Pero estamos ahí, ahora. En el Centro soñado. La idea geométrica de Adolfo Suárez. Toda virtud pende de ese Centro que se ofrece. La gente saldrá más buena si cruza ese espacio, es como lo que sale de Jerusalén, que viene bendecido.

Feijóo es gallego, ya por eso, no sé, viene del centro de la meiga, del centro de la saudade. El misterio. Galicia es todo lo bonito, lo grato, el fresco de ahora. Lo castellano áspero, lo catalán doble y sinuoso, la vasco. Andaluces y gallegos llevan lo subterráneo de la centralidad con la dulzura. Por eso desentona tanto la señora Montero, no nos representa su ordinariez. Ni el gallego vociferante, que es como si no lo fuera. Feijóo es una suerte de Juanma Moreno de las Rías Baixas, suaviter in modo, decían nuestros antepasados de la Bética.

Así que frente a lo reposado que se ofrece y se quiere, los dioses de sí mismos buscarán la revuelta, el desacomodo, la agitación. Cansado camina el país, los españoles, golpeado y tristón.