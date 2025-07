Sevilla Este también existe, y no es lo mismo este que el otro. El otro pudiera ser Montequinto, que es otro lugar a donde se fue a vivir mucha gente. Los más rancios replican que Montequinto no es de Sevilla, sino de Dos Hermanas, aunque en la frontera. Pero entre Montequinto y Sevilla Este hay una diferencia, que es el Metro. Se puede ir en el Metro desde los Quintos a la Puerta Jerez, que está a la vera de la Catedral y del Ayuntamiento de Sevilla. Pero no se puede ir en Metro desde Sevilla Este, a pesar de que allí tienen el Palacio de Congresos, donde pueden recibir a 60 jefes de Estado y de Gobierno, y montar unos atascos de mucho cuidado, cuando se les ocurrió cortar la avenida de Kansas City para fastidiar más todavía.

Hace falta un Metro en Sevilla Este. Allí estaba prevista la línea 2. Como en Sevilla se hacen las cosas de las infraestructuras tan reposadamente (y con alguna mordida en el caso del puente del Centenario), ya han visto lo ocurrido. Han empezado a construir antes la línea 3 que la línea 2. Con lo cual, los matemáticos sugieren que le cambien los números, pues parecería más sensato que la 2 sea la segunda y la 3 sea la tercera. La línea 3 que están construyendo irá desde el norte de Sevilla hasta el sur, en esencia desde Pino Montano a Los Bermejales. La llaman la línea de los hospitales, por todos los que enlazará, entre ellos el de la Virgen Macarena y el de la Virgen del Rocío, y acercará al de la Virgen de Valme. Aquí los mejores hospitales públicos tienen nombres de vírgenes, pues esta es la tierra de María Santísima y a Ella debemos encomendarnos cuando pasamos esas puertas.

Volviendo a Sevilla Este, algunos pueden recordar que allí tienen una estación de tren de Cercanías, y decirles que no se quejen tanto, que les pondrán un tranvibús, o algo parecido. La gente tiene tendencia a protestar, y a decir que el tranvibús no es un tranvía ni es un autobús, sino que es un parche porque carecen de Metro. Juan Espadas, cuando era alcalde, buscó parches a los retrasos del Metro. Ahora José Luis Sanz, aún siendo del PP y queriendo inaugurar pronto el Metro, sigue con los proyectos del anterior.

Pero en Sevilla Este se vio con la cumbre de la ONU que ya hace falta un Metro, de los subterráneos, que son los que mejor transportan a la gente cuando en superficie abundan los atascos.