Los Machado, 150 aniversario

Se cumplen 150 años del nacimiento de los poetas sevillanos Manuel y Antonio Machado. El 26 de julio se celebró el aniversario de Antonio. Los padres Antonio Machado Álvarez (1848-1893) y Ana Ruiz (1854-1939) tuvieron ocho hijos y sobrevivieron cinco: Manuel, Antonio José, Joaquín, y Francisco.

En la revista semanal (25 abril-1 de mayo) El cultural que preside el insigne periodista y académico Luis María Ansón, leí un reportaje de Joaquín Pérez Azaústre, sobre Antonio Machado, a propósito de la exposición Los Machado. Retrato de familia, que se inauguró en octubre de 2024 en Sevilla, comisariada por Alfonso Guerra, luego pasó por Burgos, y hasta junio se expuso en la RAE, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de ambos poetas, Manuel (29-8-1874) y Antonio (26-7-1875), en Sevilla.

En ese reportaje, Manuel le dice a Antonio: “Tu poesía no tiene edad. La mía sí. Tu poesía no tiene tiempo; la mía es hoja caduca”. Y Antonio Machado le responde: “La poesía nunca tiene edad cuando es verdaderamente poesía, y la tuya lo es”. Ambos tenían razón, aunque creo que más razón tenía Manuel si comprobamos la influencia de la poesía de uno y de otro en nuestros días. Manuel Machado fue nombrado el 19 de febrero de 1938 académico de la RAE. Antonio Machado fue nombrado miembro de la RAE en 1927. En 1931, escribió el discurso de ingreso ¿Qué es la poesía?, pero no lo llegó a leer por las circunstancias políticas. El 29 de abril de 2025 el actor José Sacristán leyó aquel discurso en la RAE, al inaugurarse la exposición más arriba referida: “Perdonadme que haya tardado más de cuatro años en presentarme ante vosotros. No soy humanista, ni filólogo, ni erudito. ¿Qué es la poesía? La poesía es el más alto deporte de la inteligencia, pero acaso el más superfluo. La lírica fallece porque nuestro mundo interior se ha empobrecido”.

Manuel Machado creó con Antonio, obras teatrales: La duquesa de Benamejí; Juan de Mañara; La Lola se va a los puertos, y escribió entre otros poemarios: Alma; Cante hondo; Ars moriendi; Phoenis. Se acercó al modernismo, aunque prima su poesía folclorista que heredó de su padre Antonio Machado Álvarez, Demófilo, antropólogo y estudioso del flamenco. Manuel dedica poemas a las Seguiriyas, Soleariyas, Tonás, Sevillanas. Su poema más famoso: Andalucía: Cádiz, salada claridad, Granada agua oculta que llora,... Y Sevilla”.

Sin embargo, la poesía de Antonio Machado “no tiene tiempo”, como dijo Manuel. No tiene fecha de caducidad, pues brota del alma y conecta con el sentimiento y la emoción del ser humano, en Sevilla, en Soria, Baeza, Buenos Aires, París, Nueva York, y en otros muchos lugares del mundo. Hay algunos paralelismos entre Manuel y Antonio. En La Saeta de Manuel: “Canción del pueblo andaluz:/ De cómo las golondrinas/ le quitaban las espinas/ al Rey del cielo en la Cruz”. En Antonio: “Cantar del pueblo andaluz/ que todas las primaveras/ anda pidiendo escaleras/ para subir a la cruz/”. Antonio Machado es uno de mis poetas preferidos y más influyentes. Sus sentencias filosóficas por boca de Juan de Mairena, heterónimo apócrifo utilizado por Antonio, llegan al pueblo: “Nadie es más que nadie”, “La verdad, no tu verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela”. La alta y excelsa poesía de Antonio Machado, que popularizó Joan Manuel Serrat ha llegado a millones de almas. “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. “Mi infancia son recuerdos/ de un patio de Sevilla”. “Y al cabo nada os debo/ debéisme cuanto he escrito/ “Estos días azules, este sol de mi infancia”. ¡Qué buen documental Los días azules realizado por la sevillana Laura Hojman! “Viejos olivos sedientos... Olivares polvorientos del campo de Andalucía”.

“Y cuando llegue el día del último viaje, / y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,/ me veréis a bordo ligero de equipaje, / casi desnudo, como los hijos de la mar”.