De San Luis a San Mateo

Cicerón soñaba con alcanzar la paz universal a través del conocimiento de las costumbres. Hace ya unos días, durante la eterna procesión del Corpus, desde los carráncanos a los seises, cavilé sobre el bien que la tradición ejerce en nuestro sentido de identidad cultural y pertenencia. El componente barroco de mi personalidad hace que me subyugue el acervo de mi tierra, teniendo que reprimir a la Imperio Argentina que llevo dentro para no vivir en un permanente romance de valentía. A pesar del ejercicio de contención folclórica, gozo con las costumbres de este mundo bajo-andaluz y patrio. Entre ellas, la de celebrar el santo (por encima del cumpleaños). Como el hábito hace costumbre, consultar el santoral diariamente es un acto irrenunciable de mi vida. El sábado 21 de junio arrancó la temporada alta en la corte celestial. Inaugura San Luis Gonzaga. Este es de mis favoritos, pues me trae el verano y, hace 19 años, a mi hija Estrella, luz de mi vida. El 24, Juan Bautista. Justo en 6 meses estaremos celebrando el nacimiento de su primo, que cambió el mundo para siempre. Dos días después, San Josemaría Escrivá y al siguiente Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. El 29, día grande en mi casa, San Pedro y San Pablo. El 3 de julio, Santo Tomás, el del dedo en la llaga: “Señor mío y Dios mío”. El 4, Santa Isabel de Hungría y el 7… ¡San Fermín! San Benito, patrón de Europa, es el 11 y el 12, Santa Verónica, primera fotógrafa. Los Enriques son el 13 y el glorioso 16, la Virgen del Carmen, reina de los marineros y de la Armada española. 17, las trianeras Justa y Rufina y amaneciendo, Santa Marina. El 22, María Magdalena y el 24, Cristina. El 25, ¡Santiago y cierra, España! El 26, los abuelos del Señor, que también eran trianeros. Con Marta el 29 e Ignacio de Loyola el 31, liquidamos julio. Se nos va el verano. 2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles y el 5, Virgen de las Nieves y Virgen Blanca. El 7, San Cayetano y el 8, Domingo de Guzmán. San Lorenzo en su parrilla es el 10 y el 11 las premiadas son Clara y Susana. 15, punto álgido estival, Asunción de la Virgen. Imposible nombrarlas a todas, así que resumo en Caridad y Reyes. El 16 nos llega, desde la Puerta Carmona, San Roque; 17, Beatriz y, seguidamente, Elena. Santa Rosa de Lima el 23, y el 25 otro Luis, rey de Francia y primo de nuestro San Fernando. El 29, Sabina, y el 31 sale a jugar Ramón Nonato. En septiembre son los días buenos de playa y los más castizos en el cielo, por eso, el 4, cantamos a Consolación de Utrera. El 5, la santa de Calcuta. El 8 es chipionero: Natividad de la Virgen. Santuarios cuya imagen venerada fue hallada por casualidad por un pastor o un cazador celebran su fiesta (Regla, Estrella, Pastora, Covadonga, Aguasantas, Cinta…). 12, Dulce Nombre de María; el 15, Dolores, Aránzazu, Camino, Angustias y muchas más. El 18, una hermanita de la Cruz, Sor María de la Purísima y el 21, con San Mateo, se acabó el verano.

Ahí quedó.