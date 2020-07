Balón de oxígeno en Carmona a los feriantes

Si hay un sector económico en Andalucía que no sólo no ha podido volver a la actividad tras el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus, sino que no tiene visos de hacerlo es el de los feriantes, con todo el calendario de celebraciones populares suspendido.

Con el objetivo de paliar mínimamente la situación, que afecta fundamentalmente a autónomos y negocios de tipo familiar, unos 2.000 en Sevilla, Carmona ha permitido que algunos de los empresarios de sector residentes en el muicipio puedan instalar y poner en funcionamiento sus atracciones, aún sin feria, en los terrenos en los que se celebra ésta habitualmente y con medidas de seguridad.

Las instalaciones, un par de cacharritos para los más pequeños y puñado de puestos de comida, pueden abrir cada día, a partir de las 21:00 horas desde el pasado jueves. De momento, no se ha puesto una fecha límite.

Según han explicado fuentes del Ayuntamiento, la idea partió de los propios feriantes, en las reuniones que el colectivo afectado en Carmona y los representantes de la Asociación de Feriantes de Andalucía han mantenido con el alcalde, Juan Ávila (PP), y otros responsables municipales.

Se buscó el sitio y se arrancó el pasado jueves. Según el Ayuntamiento, la respuesta ha sido buena por parte de los vecinos, concienciados también de que hay que apoyar a este sector.

Para devolver de alguna forma el apoyo que han recibido, los feriantes han acordado que los miércoles, de 21:00 a 22:00, se darán pases y descuentos para quienes acudan y entreguen alimentos, que serán donados a Cáritas.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado la labor de la Policía Local, para no interferir con el tráfico en la zona, y de Limancar, la empresa municipal de limpieza.

De momento se han instalado dos atracciones infantiles, un puesto de patitos y otros tres de venta de comida rápida, buñuelos y turrones.