Coria del Río lanza una polémica campaña de concienciación anti covid

No pasar desapercibida es el principal objetivo de cualquier campaña publicitaria. El Ayuntamiento de Coria del Río ha cumplido con este propósito al colgar, el pasado sábado, un post en Facebook en el que, sobre una imagen de varias tumbas desocupadas, transmitía a sus vecinos un mensaje de lucha contra el coronavirus muy directo: "Estos nichos de nuestro cementerio municipal están vacíos. No queremos que tú seas el próximo que acabe aquí dentro. No te la juegues, respeta las normas".

La advertencia ha sembrado la polémica entre los corianos que, aunque en muchos casos están de acuerdo con la finalidad de la misma, discrepan de la forma. El post ha sido muy compartido y cuenta con numerosos comentarios en los que los vecinos de la localidad manifiestan su incomodidad ante la campaña.

Algunos la consideran "poco ética y muy insensible", "dolorosa", "de muy mal gusto" e, incluso, "macabra". Otros la ven como una "muy buena campaña de marketing" y coinciden en que, a pesar de ser un mensaje "duro" es "muy cierto" y entienden la necesidad de ser claros para que quienes no cumplen con las medidas impuestas empiecen a respetarlas.

La incidencia del coronavirus en la localidad es de 229 positivos por pcr en los últimos 14 días. Coria fue uno de los municipios sevillanos que antes tuvo que endurecer sus restricciones por el alto número de contagios registrados al inicio de la segunda oleada de la pandemia y ahora quiere recordar a su población que no se puede bajar la guardia ante la covid-19.