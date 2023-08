Igualdad confirma el crimen de Utrera como asesinato machista

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este miércoles el asesinato machista de Erica Vanessa Reyes, una mujer de 22 años en Utrera, lo que eleva el número de víctimas de la violencia de género a 32 en lo que va de año, 1.216 desde 2003.

La víctima, que no tenía hijos y no había denunciado a su agresor por malos tratos, fue encontrada sin vida el lunes 31 de julio en su domicilio con un fuerte golpe en la cabeza. El autor del asesinato es presuntamente el marido de la víctima, un hombre ecuatoriano de 43 años que se dio a la fuga y que fue localizado el lunes oculto en un hostal. No está previsto que pase a disposición judicial hasta este jueves.

La víctima vivía junto a su hermana y una persona más en una casa de acogida para ciudadanos de Nicaragua que decidieron en 2018 exiliarse por la situación de su país. Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación Alertcops, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz este asesinato machista, que es el noveno en Andalucía en 2023 y el segundo en la provincia de Sevilla. López ha mostrado su "condena más rotunda", en su nombre y en el del Gobierno andaluz, ante este nuevo crimen machista, al mismo tiempo que ha transmitido "todo su apoyo y cariño" a la familia de la víctima.

"Es terrible que tragedias como esta de Utrera nos golpeen cada poco tiempo. Unos hechos trágicos que suponen un durísimo revés para las familias y también para el conjunto de la ciudadanía", ha resaltado, al mismo tiempo que ha insistido en que "como sociedad no se puede tolerar ni normalizar este tipo de violencia hacia las mujeres". "Tolerancia cero hacia la violencia de género", ha asegurado.

La titular andaluza de Igualdad ha pedido que "desde el entorno de las mujeres se preste mucha atención ante cualquier situación que pudiera indicar que su hija, hermana, amiga o compañera de trabajo está sufriendo violencia". A este respecto, ha recordado que "desde el Instituto Andaluz de la Mujer podemos asesorar a familias y amistades a abordar estas situaciones y así conseguir que las víctimas se acerquena los servicios especializados para contar con todos los recursos a su alcance".

López también ha realizado un llamamiento a la unidad de las administraciones e instituciones para "trabajar en coordinación, colaboración y en red para lograr la erradicación de la violencia de género". Asimismo, la consejera ha señalado que se está ultimando la puesta en marcha de un nuevo protocolo de actuación específica para la atención de mujeres migrantes que "aborda la violencia de género ejercida hacia unas mujeres fuera de su país y redes de apoyo, con unas diferencias culturales que van más allá de la barrera fundamental del idioma, que las llevan a tener una desconfianza en las instituciones, así como en las fuerzas de seguridad no percibiéndolos como mecanismos de apoyo para poder protegerlas y ayudarlas a salir de la violencia ejercida sobre ellas".