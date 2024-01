Un concejal del PP de Lora del Río a la pregunta de un ciudadano: "Pregúntale a tu madre, que en paz descanse"

Bronca en Lora del Río. La respuesta a través de las redes sociales de un concejal del PP al comentario de un ciudadano sobre los gastos municipales en un evento en Fitur han encendido la mecha en una localidad donde, no sólo los partidos de la oposición han pedido la dimisión o cese del cargo político, también los ciudadanos.

Según han contado algunos testigos de dicha conversación en Facebook, donde ya no se puede leer el desafortunado comentario que prendió la polémica al haber sido eliminado, todo ocurrió el pasado sábado cuando la cuenta oficial del Ayuntamiento lanzó una publicación en la que destacaba la presencia de la localidad en la presente edición de Fitur. En la misma, un vecino contestó a otro sobre la supuesta procedencia del dinero invertido en el viaje del alcalde. Hasta aquí, todo dentro del habitual funcionamiento de la citada red social. Pero es la entrada en el hilo de comentarios del concejal de Agricultura y Medio Ambiente, Federico Cuevas Cuevas, lo que desató la polémica al hacer referencias directas a la madre de uno de los vecinos fallecida hace un año.

"¿Y se habrá pagado el viaje? ¿O le toca a los contribuyentes como tantos eventos y demás?", preguntaba un ciudadano a lo que el concejal del PP le respondía con otra pregunta: "¿Pregunta lo que costó el año pasado?". Y a continuación, ampliaba su respuesta con el polémico mensaje que ha desatado la polémica en el municipio. "Pregúntale a tu madre que por mi parte se lo dije. Que en paz descanse", recogía literalmente el escrito del concejal, que ha sido eliminado, pero que fue captado por numerosos usuarios antes.

Los comentarios posteriores echan chispas. "Federico te has pasado el universo padre, hay que tener mas vergüenza ya que eres supuestamente un político", escribía un usuario. "Cuando se acepta un cargo político hay que saber encajar las críticas, porque haberlas las va a haber. Estás cosas no deben ocurrir, se pasan de la raya. No todo vale, ni en política, ni en la vida" o "¿Y lo peor? Comentarios borrados la página del Ayuntamiento en 3...2...1, no hay delito y aquí no pasa nada", añadían otros. Otros comentarios piden directamente al alcalde su cese o dimisión. "Es de vergüenza, ese concejal está obligado a dimitir", ha escrito otro vecino de la localidad. En la misma línea, pueden leerse otras publicaciones como "esto no se debe permitir, una persona con una conducta así debe de ser valiente y dimitir. El PP también debería exigir su dimisión" o "no se puede permitir esta manera dirigirse a los demás por parte de un representante del pueblo. Creo que sus compañeros deberían exigirle en primer lugar respeto y en segundo lugar la dimisión".

En la misma línea se han pronunciado en la misma red social desde la oposición el PSOE. "Es intolerable que un concejal de un ayuntamiento conteste a una crítica que un vecino le hace al alcalde en las redes sociales haciendo referencia a su madre fallecida. Cómo no es la primera vez que el concejal del Partido Popular Federico Cuevas lleva a cabo una conducta totalmente reprochable, desde el PSOE de Lora del Río pedimos al alcalde Antonio Enamorado la dimisión inmediata o el cese fulminante de su concejal", han publicado los socialistas loreños en su perfil oficial.

También desde Izquierda Unida Lora del Río exigen al alcalde de la localidad, el popular Antonio Enamorado, la dimisión del Concejal Federico Cuevas. "¿Hasta donde vamos a llegar? El pueblo de Lora no puede permitir un ataque tan vil como este. Los seres queridos que faltan no deben de entrar en política, como persona esto es de ser un ser despreciable y ante una conducta así el Partido Popular debería también de exigirle su dimisión", recoge la formación política en Facebook. El Ayuntamiento, de momento, no se ha pronunciado.