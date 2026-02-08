Los desalojados del barrio de El Calerín en Lora del Río pasarán una noche más fuera de sus casas por la crecida del Guadalquivir

Los 50 vecinos desalojados de la barriada de El Calerín, en Lora del Río, deberán permanecer al menos una noche más fuera de sus viviendas como consecuencia de los efectos de la crecida del río Guadalquivir tras el temporal del fin de semana. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Antonio Enamorado, durante una comparecencia ofrecida este domingo desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

El regidor loreño, acompañado por varios miembros del equipo de gobierno, explicó que la tarde del sábado y la madrugada del domingo fueron especialmente complicadas, primero por la intensidad de la tormenta y después por la evolución del caudal del río. No obstante, destacó que durante las últimas horas se ha constatado un descenso progresivo del nivel del Guadalquivir, una mejoría que también se ha reflejado en el tanque de tormentas.

Enamorado subrayó la importancia de las actuaciones realizadas en la zona de Al-Andalus y en el entorno del arroyo Churre, donde se logró taponar varios pozos, evitando que el agua siguiera aflorando y se dirigiera hacia el sistema de contención. Estas intervenciones, según indicó, fueron clave para frenar una situación que podía haberse agravado.

Respecto a los vecinos desalojados, el alcalde señaló que durante la jornada del domingo se han llevado a cabo tareas de limpieza de lodo en las calles de El Calerín, mientras que este lunes los técnicos municipales accederán a las viviendas afectadas para evaluar su estado. Una vez finalizadas las inspecciones, los residentes podrán regresar a sus casas y comenzar la limpieza del interior.

De cara a los próximos días, Enamorado advirtió de que se esperan nuevas lluvias, aunque de menor intensidad que las registradas recientemente, lo que permitirá una cierta tregua para que el río y el tanque de tormentas continúen descendiendo hasta niveles menos preocupantes. El municipio permanece en Fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Lora del Río, con ambos sistemas bajo vigilancia, aunque ya más controlados.

Por último, el alcalde avanzó que, una vez superado este episodio de lluvias, el Ayuntamiento analizará los datos y pondrá en marcha nuevas medidas correctoras para minimizar futuras inundaciones. “Siempre hay que aprender de lo que la naturaleza nos va enseñando en cada temporada de lluvias”, concluyó.