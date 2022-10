Insultos a la Hermandad del Rocío de Olivares en su 75 aniversario

Los actos por el 75 aniversario del simpecado de la Hermandad del Rocío de Olivares se vieron enturbados en el último momento por los insultos proferidos por una vecina, lo que causó gran molestar y momentos de tensión entre los presentes. Los hechos ocurrieron el pasado domingo a las puertas de la capilla donde reside esta corporación. El incidente ha provocado un gran rechazo por parte de diversas hermandades rocieras, que han mostrado su apoyo a la corporación olivareña.

El acto de clausura por esta efeméride consistió en un espectáculo de luminarias en el campanario de la capilla rociera, a lo que siguió el lanzamiento de fuegos artificiales y el encendido de bengalas, momento en el que el simpecado se asomó a la puerta.

Fue justo en ese instante cuando una vecina profirió los insultos que pertubaron el desarrollo del acto. Los asistentes volvieron la cabeza al escuchar estos gritos. Tras los hechos, la Hermandad del Rocío de Olivares publicó un comunicado en el que manifiesta que "para nosotros esto es un atentado contra la libertad religiosa". "El hecho de que no te guste o no estés de acuerdo con una celebración no te puede llevar a intentar boicotearlo como esta persona ha intentado", sostiene la corporación.

También aclaran que "el espectáculo de luminarias entra dentro de la legalidad vigente, por lo que nadie puede hoy por hoy prohibir los mismos". El escrito concluye de la siguiente manera: "Sólo nos queda decir, contestando a los insultos recibidos, ¡Viva Dios y la Virgen del Rocío!".

🔴 Tras el Cabildo celebrado anoche, queremos manifestar el apoyo a nuestra filial de Olivares, por los desagradables momentos vividos durante los actos de clausura del 75 aniversario de su simpecado; cuando una persona comenzó a blasfemar, pretendiendo enturbiar esta celebración pic.twitter.com/KoaJ8Gn8NX — Hermandad Matriz Almonte (@hdadmatrizrocio) October 27, 2022

El incidente ha provocado muestras de apoyo en el mundo rociero hacia la Hermandad de Olivares. Entre ellas, deben destacarse las de Villamanrique de la Condesa, Salteras, Las Cabezas de San Juan y la Matriz de Almonte.

Esta última ha publicado también un escrito en el que, además del apoyo a la corporación olivareña defiende que "la libertad religiosa está vinculada con la fraternidad, que hace más tolerante y respetuosa nuestra sociedad. Ése fue el testimonio que dieron sus hermanos, ante unos hechos injustificables".