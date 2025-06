Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla: "Una democracia como la española no estará completa hasta que no se cumpla con la Ley de Memoria Democrática"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, ha defendido que una democracia como la española, "con más de 40 años desde el proceso de Transición, no estará completa mientras que no se cumplan con la Ley de Memoria Democrática y no haya ni un solo ciudadano español dentro de una fosa o en una cuneta”.

Ha sido durante el acto de firma, junto a los representantes de la Administración General del Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, del Protocolo General de Actuación que regulará el marco de colaboración para la exhumación e identificación genética de las víctimas de la Fosa Monumento del Cementerio de San Fernando, en Sevilla, en un modelo similar al que permitió realizar estos mismos trabajos en la fosa de Pico Reja.

“Estoy especialmente contento, feliz y satisfecho por esta firma, no solo desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes”, ha reconocido Fernández, sino porque “se trata de un acto de justicia, de reencuentro, de reconocimiento y reparación".

El presidente de la Corporación provincial instó a darle ritmo ahora a los trabajos, a empezar con los proyectos para que pronto haya equipos trabajando en el cementerio, “dándole dignidad a muchos sevillanos y sevillanas y, por su puesto, a sus familias”. Esos trabajos estarán financiados al 25% por cada una de las administraciones firmantes, aunque destacó que, como con Pico Reja, es el Ayuntamiento de Sevilla el que debe liderar las actuaciones.

Se felicitó, en cualquier caso, por la “buena imagen” que están dando las cuatro administraciones. “Nos hemos puesto de acuerdo en dos cosas que eran fundamentales para evitar ningún tipo de vicisitud que la sociedad no hubiera entendido: en no discutir por porcentajes de participación y en que esto no se trata solo de exhumación de restos, sino de identificación y entrega a los familiares”.

Un millón de euros para actuar en otras fosas de la provincia

Tras la firma, que ha tenido lugar en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Plaza de España, Javier Fernández ha recordado que, al margen de este protocolo, la Diputación va a poner un millón de euros para subvencionar directamente a todos los municipios de la provincia que sigan teniendo fosas y víctimas que no han sido identificadas, con el objetivo de que en cuatro años no quede ninguna en estas circunstancias.

Junto al presidente de la Diputación han firmado el protocolo el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López; la consejera de Cultura y Deporte de la Junta, Patricia del Pozo; y el teniente de alcalde y delegado de Hacienda, Administración y Transformación Digital del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Francisco Bueno. En el acto ha estado presente además el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.

El protocolo recibió el visto bueno del Pleno de la Diputación de Sevilla el pasado mes de marzo, aunque desde entonces estaba prevista esta firma para hacerlo oficial. En el mismo se recuerda que entre los objetivos de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática está preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y el fomento de la reparación.

Por otro lado, la Ley 2/2017, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, contempla que la Administración autonómica adopte medidas y actuaciones para la localización, exhumación e identificación de todas las víctimas y que, de acuerdo con las entidades locales, impulse protocolos de actuación para dignificar las fosas comunes y asegurar su conservación para ser exhumadas

El protocolo no establece compromisos jurídicos y económicos concretos, pero sí fija que la ejecución y desarrollo de las actuaciones deberán instrumentarse a través de convenios específicos.