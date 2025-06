La ONCE reparte 200.000 euros en Bormujos

La suerte la ha dado José Manuel Guijarro, vendedor de la ONCE desde 2018.

El sorteo de la ONCE de este domingo ha repartido 200.000 euros en Bormujos, con diez cupones agraciados con 20.000 euros cada uno. La suerte la ha dado José Manuel Guijarro, vendedor de la ONCE desde 2018, en su punto de venta junto a un conocido restaurante de la localidad.

Guijarro apenas podía creerlo esta mañana al enterarse “ahora sí son buenos días”, decía desbordante. Aunque no sabe a ciencia cierta quiénes serán los afortunados, desea de todo corazón “que le haya tocado a los trabajadores que compran cada día su cuponcito, se lo merecen por ayudar tanto”. “Todos los días hay gente al pie del cañón y estoy muy contento de poder darles suerte” concluye el vendedor.

El sorteo de la ONCE de este martes iba dedicado al 150 aniversario de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas de Gran Canaria, y ha repartido el resto de sus premios entre Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia.

