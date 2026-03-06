El refugiado palestino que se atrincheró en Aznalcóllar se marcha del pueblo

El refugiado palestino que se atrincheró en un piso de Aznalcóllar el pasado 23 de febrero se ha marchado ya de la localidad, según informó este viernes el alcalde del pueblo, Juan José Fernández. El hombre ha recibido el alta médica tras pasar dos semanas ingresado en el Hospital Virgen Macarena y ha iniciado un viaje en tren hacia otra ciudad española, donde se reencontrará con su esposa, que viajará desde Arabia Saudí.

Este hombre amenazó con prender una bombona de butano en el interior de su vivienda, lo que generó un momento de tensión importante en la localidad y motivó un despliegue de la Guardia Civil, la Policía Local, mediadores especializados y personal sanitario, al tiempo que varios bloques tuvieron que ser desalojados. Esta persona estaba muy alterada y posiblemente padecía un trastorno mental derivado de la situación en Gaza. Finalmente fue el alcalde quien lo convenció para que depusiera su actitud y fue trasladado primero al centro de salud de Aznalcóllar y de ahí al hospital Virgen Macarena.

Se trata de un refugiado internacional, circunstancia que también ha sido tenida en cuenta durante el seguimiento de su situación personal. Desde el primer momento, el alcalde asumió directamente la mediación y el seguimiento del caso, participando en las labores de negociación que permitieron rebajar la tensión durante el incidente inicial y evitando que la situación derivara en consecuencias mayores. Posteriormente, el regidor ha permanecido pendiente de su evolución hospitalaria, después de que los servicios sanitarios le diagnosticaran un brote de psicosis, así como de los trámites derivados de su declaración por un presunto delito de desorden público relacionado con aquellos hechos.

Durante este periodo también se produjo un episodio grave en el propio domicilio del afectado, cuando varias personas acudieron hasta la vivienda y presuntamente lo agredieron, causándole lesiones de cierta consideración. Según relataron testigos y vecinos del bloque, estos hechos podrían haber tenido como finalidad presionarlo para que abandonara la vivienda. Las circunstancias de este suceso están siendo investigadas por la Guardia Civil, que continúa trabajando en el esclarecimiento de lo ocurrido.

Una vez estabilizada su situación médica y tras recibir el alta, el alcalde ha continuado acompañando el proceso hasta el final, coordinando las gestiones necesarias para su traslado y acompañándolo incluso en el momento de su salida de la localidad para tomar el tren con destino a otra ciudad. El desplazamiento ha sido facilitado por el Ayuntamiento, que se ha hecho cargo del coste del viaje.

Desde la Alcaldía se ha querido agradecer la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los mediadores y del personal sanitario, así como la comprensión mostrada por los vecinos durante todo este proceso. "Con su salida del municipio, se da por cerrada una situación compleja que, gracias a la intervención coordinada de las administraciones y servicios implicados, ha podido resolverse finalmente con un desenlace positivo y humanitario", apunta el Consistorio de Aznalcóllar en un comunicado.